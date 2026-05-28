“¿Alguna vez ha agarrado la pala ese diputado?”: dirigente sindical de Chuquicamata responde a Jaime Mulet por devolución de bonos

La estatal Codelco oficializó la conformación definitiva de su directorio para el período 2026-2030, tras confirmar la incorporación de Daniel Díaz Holguín como representante sindical. La nueva mesa será encabezada por Bernardo Fontaine, quien reemplazará a Máximo Pacheco en la presidencia de la minera.

La renovación ocurre en medio de la controversia por los bonos pagados a trabajadores luego de la sobreestimación de casi 27 mil toneladas de cobre detectada en una auditoría interna.

El caso derivó en críticas del diputado Jaime Mulet, quien anunció una querella para exigir la restitución de los recursos entregados y acusó que las cifras de producción se “inventaron” para alcanzar metas y acceder a incentivos.

En ese contexto, el director del Sindicato N°1 de Chuquicamata, Alberto Muñoz, defendió a los trabajadores y respaldó la llegada de Díaz al directorio, asegurando que existe apoyo transversal desde las organizaciones sindicales.

“¿Alguna vez ha agarrado la pala ese diputado?”

Además, Muñoz respondió a los cuestionamientos sobre una eventual mayor participación privada en la minera estatal.

“Para nosotros es un gobierno que siempre busca la privatización, pero la privatización con los amigos no sirve”, afirmó, criticando también a empresas externas que —según dijo— llegan a divisiones de Codelco “y no traen ni una pala”.

El dirigente sindical también arremetió contra Mulet por sus críticas a los trabajadores. “¿Alguna vez ha agarrado la pala ese diputado?”, cuestionó. “Ya basta, ya es sinvergüenzura. La única actitud que tiene es denostar a los trabajadores y a los dirigentes sindicales”, agregó.