“Estábamos separados”: diputado republicano se defiende por denuncia vinculada a subsidio habitacional de su pareja

El diputado republicano Alejandro Riquelme abordó la denuncia presentada por el Serviu de Magallanes contra su pareja, por presuntas irregularidades en la obtención de un subsidio habitacional para familias vulnerables.

En específico, se investigan eventuales omisiones de información personal en la postulación al beneficio que recibió en 2022 la pareja y socia comercial del entonces consejero regional y actual parlamentario.

Tras la presentación de la denuncia, la Fiscalía Local de Punta Arenas abrió una investigación penal. Al respecto, el ministro Iván Poduje señaló que “nosotros estamos con un plan de fiscalización del mal uso de las viviendas sociales y eso afecta a todos los ciudadanos por igual”.

“Siempre colaboraré con la justicia”

A través de una declaración pública en su cuenta de Instagram, Alejandro Riquelme acusó la divulgación de “antecedentes falsos” y sostuvo que “el proyecto habitacional cuestionado se enmarca en un convenio Gore-Minvu del año 2021, aprobado antes de que yo asumiera como consejero regional y participara en política”.

“Sobre el subsidio cuestionado, la información disponible indica que: se accedió al subsidio de acuerdo con la evaluación realizada por la asistente social de la entidad patrocinante encargada por SERVIU, durante el año 2022. Cuando mi expareja postuló al subsidio: estábamos separados y sin convivencia”, añadió.