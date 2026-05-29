;

Churrasco chileno conquista ranking mundial y se instala entre los mejores sándwiches del planeta

Una vez más, la cocina chilena hace historia y se ubica entre las principales listas de cocina.

José Campillay

Agencia Uno

Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete

La cocina chilena vuelve a hacer noticia fuera de nuestras fronteras gracias a uno de sus emblemas urbanos más queridos: el churrasco.

La prestigiosa plataforma de viajes y gastronomía internacional, TasteAtlas, actualizó su selecta clasificación de las preparaciones entre panes más destacadas, otorgándole un lugar privilegiado al icónico sándwich.

En esta oportunidad, los aplausos se los llevó el clásico churrasco italiano, uno de los favoritos entre los comensales nacionales.

Revisa también:

ADN

De acuerdo con los datos publicados por la enciclopedia culinaria, esta tradicional preparación alcanzó una notable calificación de 4.2 estrellas (sobre un ideal de 5), rendimiento que le permitió instalarse de manera holgada dentro de los 40 mejores.

De manera concreta, la plataforma le asignó el puesto 23. Esto, hablando particularmente al preparado en la Fuente Alemana, el emblemático local de Santiago reconocido por su histórica tradición en la elaboración de sándwiches y fuentes de soda.

Radiografía de un clásico

El origen de su popular nombre no es un secreto para los locales, pero el portal internacional se encargó de recordar la particularidad de su estética al resto del mundo.

La combinación que da vida al churrasco italiano incluye palta, tomate y mayonesa; un trío de ingredientes que, al unirse sobre la carne, emula de forma perfecta la distribución de colores de la bandera italiana.

Según detalla la descripción de la plataforma, se trata de una preparación altamente apetecible pero que “puede resultar bastante desordenada de consumir, por lo que se recomienda servirla con muchas servilletas”.

Dentro de la geografía latinoamericana, la clásica preparación nacional solo se vio superada en puntaje por el Choripán (Argentina), el Sánguche de milanesa (Argentina), la Butifarra (Perú), el Lomito (Argentina), el Pan con chicharrón (Perú) y la Arepa reina pepiada (Venezuela).

A nivel interno, la misma enciclopedia alimentaria sitúa al churrasco italiano como el sándwich número de Chile, superando a otras alternativas locales de gran arrastre como el Barros Luco o el Chacarero, consolidando el favoritismo absoluto.

Revisa el detalle del ranking a continuación:

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad