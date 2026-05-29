Churrasco chileno conquista ranking mundial y se instala entre los mejores sándwiches del planeta

La cocina chilena vuelve a hacer noticia fuera de nuestras fronteras gracias a uno de sus emblemas urbanos más queridos: el churrasco.

La prestigiosa plataforma de viajes y gastronomía internacional, TasteAtlas, actualizó su selecta clasificación de las preparaciones entre panes más destacadas, otorgándole un lugar privilegiado al icónico sándwich.

En esta oportunidad, los aplausos se los llevó el clásico churrasco italiano, uno de los favoritos entre los comensales nacionales.

De acuerdo con los datos publicados por la enciclopedia culinaria, esta tradicional preparación alcanzó una notable calificación de 4.2 estrellas (sobre un ideal de 5), rendimiento que le permitió instalarse de manera holgada dentro de los 40 mejores.

De manera concreta, la plataforma le asignó el puesto 23. Esto, hablando particularmente al preparado en la Fuente Alemana, el emblemático local de Santiago reconocido por su histórica tradición en la elaboración de sándwiches y fuentes de soda.

Radiografía de un clásico

El origen de su popular nombre no es un secreto para los locales, pero el portal internacional se encargó de recordar la particularidad de su estética al resto del mundo.

La combinación que da vida al churrasco italiano incluye palta, tomate y mayonesa; un trío de ingredientes que, al unirse sobre la carne, emula de forma perfecta la distribución de colores de la bandera italiana.

Según detalla la descripción de la plataforma, se trata de una preparación altamente apetecible pero que “puede resultar bastante desordenada de consumir, por lo que se recomienda servirla con muchas servilletas”.

Dentro de la geografía latinoamericana, la clásica preparación nacional solo se vio superada en puntaje por el Choripán (Argentina), el Sánguche de milanesa (Argentina), la Butifarra (Perú), el Lomito (Argentina), el Pan con chicharrón (Perú) y la Arepa reina pepiada (Venezuela).

A nivel interno, la misma enciclopedia alimentaria sitúa al churrasco italiano como el sándwich número de Chile, superando a otras alternativas locales de gran arrastre como el Barros Luco o el Chacarero, consolidando el favoritismo absoluto.

Revisa el detalle del ranking a continuación: