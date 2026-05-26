La ministra de Salud, May Chomali, defendió este martes el plan de recortes presupuestarios impulsado por el Gobierno y aseguró que el sistema sanitario “no tendrá menos presupuesto que en 2025”, pese a las críticas surgidas desde alcaldes, gremios y parlamentarios por la reducción de recursos en el sector.

En conversación con ADN Hoy, la secretaria de Estado explicó que el ajuste anunciado corresponde a una disminución sobre el aumento proyectado para 2026 y no a una rebaja respecto del gasto del año anterior.

“ No es que yo le esté dando menos presupuesto que el 2025, eso no es cierto. Le estoy dando más presupuesto que el 2025”, afirmó. Según detalló, el presupuesto de Salud había aumentado originalmente un 5,7% para este año, pero tras el ajuste quedará con un incremento efectivo cercano al 3,2%.

ADN Ampliar

Chomali insistió en que los recortes no afectarán la atención de pacientes ni la entrega de medicamentos, especialmente en la Atención Primaria de Salud (APS).

La ministra sostuvo que la denominada “pausa” en recursos para la APS Universal solo involucra ítems administrativos destinados a captar nuevos usuarios provenientes de isapres en 28 comunas. “Por ahora no busque pacientes isapre para adquirirlos a la atención primaria. Eso es lo que le estamos diciendo con esos recursos”, señaló.

La autoridad también apuntó a una serie de “ineficiencias” detectadas en hospitales y servicios de salud, mencionando pérdidas millonarias por vencimiento de medicamentos, compras directas, licencias médicas irregulares y suspensiones de pabellones. “Existen muchas ineficiencias en el sector y nosotros estamos llamando a controlar el gasto”, sostuvo.

Además, confirmó cambios en equipos directivos del sistema público. “Varios de los directores de servicio nosotros los cambiamos apenas llegamos”, indicó, agregando que algunos hospitales presentan evaluaciones deficientes en gestión clínica y administrativa.