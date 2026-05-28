¿Qué pasa si Universidad Católica gana, empata o pierde hoy ante Boca Juniors por la Copa Libertadores?

Universidad Católica se juega este jueves su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, cuando visite a Boca Juniors en La Bombonera por la sexta y última fecha del Grupo D.

El equipo de Daniel Garnero llega a este partido como líder de la zona con 10 puntos, por delante de Cruzeiro, que suma 8, y el “Xeneize”, que aparece tercero con 7 unidades. La tabla la completa Barcelona, ya eliminado con apenas 3 puntos.

Con este escenario, la UC depende de sí misma y tiene la primera opción de avanzar a la ronda de los 16 mejores del torneo continental, aunque una derrota podría complicar su panorama y obligarla a depender de otros resultados.

¿Qué pasa si Universidad Católica gana, empata o pierde ante Boca Juniors?

Si la UC gana: sumará 13 puntos y clasificará en el primer lugar del Grupo D a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Si la UC empata: llegará a las 11 unidades y también clasificará —independiente del resultado del partido entre Cruzeiro y Barcelona— a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Si la UC pierde: se quedará con 10 puntos e igualaría en puntaje con Boca, pero el conjunto argentino avanzaría a octavos de final por el criterio de enfrentamientos directos, mientras que los cruzados pasarían a disputar los playoffs de la Copa Sudamericana.

En este último caso, Universidad Católica necesitaría que Cruzeiro empate o pierda ante Barcelona en Belo Horizonte para aspirar a un eventual segundo lugar del Grupo D y, de esa forma, obtener un boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Boca Juniors, en cambio, no tiene margen de error y está obligado a ganarle a la UC para seguir en carrera en el certamen continental.