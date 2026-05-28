Arturo Vidal cambia de rol en Colo Colo

Colo Colo dejó atrás su triunfo sobre Universidad Católica y ya se alista para su próximo desafío en la Liga de Primera 2026. El “Cacique” visitará este sábado a Deportes La Serena por la fecha 14, con el objetivo de reafirmar su condición de líder y ampliar su ventaja en la tabla de posiciones.

De cara al encuentro en La Portada, el técnico Fernando Ortiz ya comenzó a definir el equipo que saltará a la cancha y prepara importantes ajustes, entre ellos, un cambio de esquema y la reubicación de Arturo Vidal.

La ausencia de Tomás Alarcón, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, llevó al DT argentino a reordenar el equipo. De esta manera, el cuadro albo abandonará el 3-5-2 que venía utilizando para regresar a un 4-3-3.

Con este ajuste táctico, Arturo Vidal volverá al mediocampo para cubrir la plaza de Alarcón. El principal beneficiado será Lautaro Pastrán, quien regresará a la titularidad y conformará un tridente ofensivo junto a Leandro Hernández y Javier Correa.

De esta manera, y a falta de una práctica, la probable formación de Colo Colo para enfrentar a La Serena será con Gabriel Maureira en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en defensa; Arturo Vidal, Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán en delantera.