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Palestino suma interesados por dos de sus jugadores

Según información de ADN Deportes, el cuadro árabe ya tiene sondeos por los laterales Dilan Zúñiga e Ian Garguez.

Carlos Madariaga

Palestino suma interesados por dos de sus jugadores

Palestino suma interesados por dos de sus jugadores / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Palestino brindó una dura batalla a lo largo del semestre, pero finalmente quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, varios de sus jugadores han sido seguidos desde el exterior ante el buen rendimiento que han exhibido.

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Desde Paraguay, ya reportaron en las últimas horas el interés desde Olimpia de Paraguay por el lateral árabe Dilan Zúñiga, a quien el DT de los guaraníes, Pablo “Vitamina” Sánchez, conoce bien tras su paso por el cuadro tetracolor.

“Es uno de los 6 nombres que nos pasó el cuerpo técnico, es una opción”, reconoció el presidente del “Rey de Copas”, Rodrigo Nogues, en declaraciones a radio Rock and Pop Paraguay en torno a la situación del zurdo de 29 años, quien tiene contrato con Palestino hasta fines de 2028.

Sin embargo, no sería el único lateral que podría dejar el club pues, según información de ADN Deportes, Ian Garguez también tiene opciones y sondeos desde el extranjero para dejar el club a mediados de temporada.

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