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VIDEO. La escena más tierna del fútbol chileno: jugador visitó a un niño en su cumpleaños y su reacción emocionó a todos

Agustín Ortiz, defensor de Deportes Copiapó, sorprendió a un pequeño admirador en su festejo y ambos terminaron entre lágrimas.

Javier Catalán

La escena más tierna del fútbol chileno: jugador visitó a un niño en su cumpleaños y su reacción emocionó a todos

En un momento donde el fútbol chileno no atraviesa por su mejor etapa, todavía existen gestos que demuestran que la pasión por este deporte sigue más viva que nunca.

Ese fue el caso de Agustín Ortiz, defensor de Deportes Copiapó, quien protagonizó un emotivo momento junto a un pequeño hincha del elenco nortino.

El zaguero llegó de sorpresa al cumpleaños de un niño que tenía como gran deseo conocerlo. Justo cuando el festejado se preparaba para apagar las velas de su torta, el futbolista irrumpió en la celebración visiblemente emocionado.

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Al darse vuelta y verlo, el joven fanático no pudo contener las lágrimas y corrió a abrazarlo. Ortiz también terminó emocionándose hasta las lágrimas mientras contenía al niño en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Familiares y cercanos se sumaron al especial momento con aplausos y muestras de cariño hacia el jugador, quien además le obsequió una camiseta de Deportes Copiapó al cumpleañero, coronando una jornada que difícilmente olvidará.

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