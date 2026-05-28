El durísimo rival que tendría la UC en caso de quedar eliminada de la Copa Libertadores

Este jueves, Universidad Católica visita a Boca Juniors en La Bombonera por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Se trata de un partido decisivo, donde ambos equipos se juegan la clasificación a los octavos de final.

En caso de no lograr dicha clasificación, los “cruzados” tendrán que jugar los playoffs de la Copa Sudamericana, instancia a la que acceden los terceros de cada grupo de la Libertadores.

El rival que tendría la UC si cae a la Sudamericana

En esta fase de playoffs, los segundos de cada grupo de la Sudamericana se ordenan del mejor al peor, y los terceros de la Libertadores también. Después se cruzan de forma invertida, es decir, el mejor segundo de la Sudamericana juega contra el peor tercero de la Libertadores, y así sucesivamente.

Bajo esta lógica, el Santos de Neymar sería el posible rival de Universidad Católica si es que los “cruzados” caen a la Sudamericana.