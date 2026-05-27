La participación de Audax Italiano en la Copa Sudamericana 2026 llegó a su fin. En su visita al Estadio Defensores del Chaco, el equipo de Gustavo Lema no pudo dar el golpe y cayó por 3-1 ante el Olimpia de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, resultado que lo dejó eliminado en el tercer lugar del Grupo G.

En el inicio del partido, el elenco de La Florida salió decidido a golpear primero. Apenas transcurrido el primer minuto, Michael Vadulli envió un centro al área paraguaya y Diego Coelho conectó de cabeza, aunque el balón se fue por sobre el travesaño.

Cuatro minutos más tarde, llegó la primera aproximación de los locales. A los 5’, Raúl Cáceres probó desde media distancia con un potente disparo, que pasó muy cerca del ángulo del arco defendido por Tomás Ahumada.

Con la obligación de buscar el resultado, el cuadro nacional siguió insistiendo y tuvo la ocasión más clara del primer tiempo. Tras un saque largo de Ahumada y un pivoteo de Coelho, Giovani Chiaverano quedó mano a mano con Gastón Olveira, pero no logró definir y el arquero de Olimpia reaccionó de gran manera para quedarse con el balón.

Más tarde, el conjunto paraguayo volvió a acercarse con peligro y estuvo cerca de abrir la cuenta, primero con un cabezazo de Adrián Alcaraz a los 32’ y luego con otro testazo de Juan Vera a los 36’, que se fue apenas desviado del arco de los “Itálicos”.

El segundo tiempo mantuvo una dinámica similar, aunque la fortuna se inclinó a favor del equipo de Lema. A los 66’, Audax logró romper el cero gracias a un desafortunado autogol de Raúl Cáceres, quien desvió un remate de Favian Loyola y envió el balón a su propio arco para poner en ventaja al conjunto chileno.

¡LOS ITÁLICOS ABRIERON LA CUENTA GRACIAS A UN AUTOGOLAZO!



Audax encontró el 1-0 sobre Olimpia con un tanto en contra de Cáceres y se ilusiona en el Defensores del Chaco.



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El 0-1 no era suficiente para los “Audinos”, que necesitaban más goles para aspirar a la siguiente ronda. Sin embargo, la ilusión duró apenas unos minutos. A los 71’, Alan Rodríguez marcó la igualdad y, solo un minuto después, a los 72’, Hugo Quintana puso el 2-1 para desatar la alegría en Asunción.

¡DOS GOLES EN TRES MINUTOS Y OLIMPIA LO DA VUELTA!



Rodriguez, con un golazo, y luego Quintana, marcaron en una ráfaga para el 2-1 sobre Audax.



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El golpe definitivo llegó a los 75’, cuando Fernando Cardozo conectó un centro desde la banda derecha y, prácticamente debajo el arco, definió ante Ahumada para sentenciar el 3-1 a favor de los dirigidos por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez.

¡OLIMPIA, UNA VERDADERA RÁFAGA! Lo perdía 0-1 y pasa a ganarlo 3-1 ante Audax Italiano, por el gol de Fernando Cardozo.



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Con este resultado, Audax Italiano se despidió de la Copa Sudamericana en el tercer lugar del Grupo G, con 7 puntos. Por su parte, Olimpia se quedó con el primer puesto con 13 unidades y avanzó directamente a los octavos de final.

Mientras tanto, Vasco da Gama finalizó segundo con 10 puntos y deberá disputar los playoffs del certamen continental. El grupo lo cerró Barracas Central, con apenas 3 puntos.