Escándalo en India: visita de Messi a Calcuta termina en caos y desmanes de hinchas

La visita de Lionel Messi a un estadio de Calcuta, en India, terminó este sábado con la partida anticipada del jugador y disturbios, con los espectadores denunciando una estafa por parte de la organización del evento, cuyo jefe fue detenido por la Policía.

El Gobierno central ha calificado el evento de “saqueo”, acusando a los organizadores de cobrar precios elevados por un espectáculo de apenas 22 minutos que terminó con la evacuación de emergencia del futbolista.

De viaje en el gigante asiático hasta el lunes, el jugador de 38 años, idolatrado en India, fue recibido a lo grande a su llegada al estadio de Bengala Occidental, este sábado por fanáticos exultantes que coreaban su nombre. En la ciudad se ha erigido una estatua de Messi para celebrar su llegada. Horas después, miles de seguidores con camisetas del jugador reunidos en el estadio Salt Lake de Calcuta, en el este del país, se sintieron estafados por la brevedad del acto y se desataron los incidentes.

Compromiso para devolver el dinero de las entradas

Según los medios locales, el campeón del mundo dio la vuelta al campo saludando a la multitud y luego abandonó inmediatamente el estadio, pese a que estaba previsto que jugara unos minutos. La ira de algunos aficionados, muchos de los cuales habían pagado más de 100 dólares, estalló entonces. Arrancaron asientos y los lanzaron al césped, así como botellas de agua. Algunos invadieron el terreno de juego.

“Ver a Messi era un sueño. Pero no tuve la oportunidad de verlo debido a la desorganización en el estadio”, lamentó ante la AFP un empresario de 37 años, Nabin Chatterjee. “Vine con mi hijo para ver a Messi, no a políticos”, se enfadó Ajay Shah, citado por la agencia de prensa india PTI. Según dijo, mientras que él no pudo ver a la estrella, policías y militares encargados de su seguridad “se hacían selfis” con el jugador.

La policía detuvo al organizador principal de la visita de Lionel Messi a Calcuta y confirmó que se ha exigido un compromiso por escrito para reembolsar el dinero de las entradas a los miles de aficionados afectados por el caos del evento. La intervención policial se produce horas después de que la jefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, pidiera perdón públicamente y ordenara la creación de un comité para investigar la mala gestión.