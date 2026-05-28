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“Nadie se queda al margen”: Ministro Poduje confirma denuncia contra pareja de diputado republicano por eventual irregularidad en subsidio

El titular del Minvu aseguró que existen cerca de 3 mil casos bajo revisión y advirtió que reforzarán las fiscalizaciones por mal uso de viviendas sociales.

Martín Neut

Iván Poduje

Iván Poduje / Sebastian Beltran Gaete

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmó que existe una denuncia contra la pareja del diputado republicano Alejandro Riquelme por presuntas irregularidades en la obtención de un subsidio habitacional para familias vulnerables.

Tras ser consultado por la prensa, el secretario de Estado sostuvo que “la información que nosotros tenemos es que efectivamente esta denuncia está hecha” y agregó que el Minvu mantiene “un plan de fiscalización del mal uso de las viviendas sociales”.

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Poduje remarcó además que las revisiones se aplican “a todos los ciudadanos por igual” y enfatizó que “nadie se queda al margen de eso, todos son iguales ante la ley”.

En esa línea, aseguró que actualmente existen “tres mil casos en revisión” por posibles incumplimientos vinculados a beneficios habitacionales.

El ministro también llamó a reforzar los controles y advirtió que “cada vivienda social que se ocupa de forma irregular es un hogar vulnerable que se queda sin casa y eso no lo podemos permitir como ministerio”.

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