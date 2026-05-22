Las primeras demoliciones de viviendas mal construidas en el sector El Olivar, en Viña del Mar, comenzarán durante esta jornada, en el marco del proceso de reconstrucción tras el megaincendio que afectó a la región de Valparaíso en 2024.

De acuerdo con los antecedentes entregados, los trabajos partirán con cuatro casas levantadas por la empresa San Sebastián, luego de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) recibiera un informe técnico negativo sobre el estado de las obras.

Demoliciones no requerirán permisos municipales

La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso confirmó que para ejecutar estas demoliciones no se necesitan permisos municipales. Esto, debido a que las viviendas todavía no cuentan con recepción final de obras.

La medida se enmarca en una nueva etapa del caso conocido como viviendas falladas, que ha generado preocupación entre las familias damnificadas del megaincendio y cuestionamientos por la calidad de las construcciones destinadas a la reconstrucción habitacional.

El proceso ocurre mientras las autoridades buscan reordenar las soluciones habitacionales para las familias damnificadas, luego de meses marcados por reclamos, incertidumbre y exigencias de respuestas concretas frente a los problemas constructivos.