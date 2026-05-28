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Maximiliano Gutiérrez se rinde ante Gustavo Quinteros y le deja este mensaje: “Estoy agradecido porque...”

En conversación con ADN Deportes, el ex Huachipato abordó su salto al fútbol argentino para jugar en Independiente.

Javier Catalán

Rocío Ayala

Getty Images

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Maximiliano Gutiérrez, actualmente en Independiente, es uno de los nombres que más expectativas genera de cara a liderar la nueva generación de la selección chilena.

El polifuncional jugador formado en Huachipato conversó este jueves en exclusiva con ADN Deportes durante un evento de Adidas, donde abordó su salto al fútbol argentino y cómo ha sido trabajar bajo las órdenes de Gustavo Quinteros.

Fue un gran cambio en el ámbito físico y técnico, así que me estoy adaptando de a poco, agarrando ritmo para poder ganarme un puesto y también en la selección”, comentó sobre su llegada al conjunto de Avellaneda.

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“Yo creo que futbolísticamente he madurado mucho, porque se aprende bastante de los jugadores de trayectoria que tiene el ‘Rojo’. Voy a aportar lo mejor posible y dar todo dentro de la cancha”, agregó.

Consultado por las exigencias de Gustavo Quinteros, explicó: “Me pide estar siempre bien posicionado a la hora de presionar, entregarme por completo al equipo y aportar también en la fase ofensiva. Estoy agradecido porque cada vez que lo hago me da confianza”.

Finalmente, también tuvo palabras para los futbolistas más jóvenes que sueñan con llegar al profesionalismo. “Los jóvenes de ahora están mucho más preparados que cuando estaba yo. Ojalá no pierdan el rumbo de lo que quieren, que entrenen siempre, que sean disciplinados y que apunten a lo más alto, que es llegar a Primera División”, cerró Gutiérrez.

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