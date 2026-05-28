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Reconocen a Humberto “Chupete” Suazo con una distinción pocas veces vista en Chile: “Estoy muy agradecido”

El exdelantero nacional y actual técnico de San Luis fue distinguido como “patrimonio deportivo viviente” por la ciudad de Quillota.

Bastián Lizama

Reconocen a Humberto “Chupete” Suazo con una distinción pocas veces vista en Chile: “Estoy muy agradecido”

En la antesala del Día del Patrimonio, que se celebrará este sábado 30 y domingo 31 de mayo a lo largo de todo Chile, Humberto “Chupete” Suazo recibió un nuevo y especial reconocimiento en Quillota.

En una actividad organizada por el Liceo Comercial de Quillota en la Plaza de Armas de la ciudad, el exdelantero nacional y actual técnico de San Luis fue distinguido como “patrimonio deportivo viviente”.

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“Primero agradecer las muestras de cariño. Estoy muy agradecido con la ciudad de Quillota, con el alcalde y con toda la comunidad. Me he sentido muy valorado, muy respetado y la gente te lo agradece. Este reconocimiento quizás no es deportivo, pero es algo muy importante para mí como persona", afirmó el exgoleador de La Roja tras la ceremonia.

En esa línea, el ex Colo Colo y Monterrey valoró que “más que otras cosas, creo que se den el tiempo, que valoren lo que uno hace y que se hagan este tipo de actividades para uno como persona, es algo muy gratificante”.

Por su parte, el alcalde de Quillota, Luis Mella, señaló: “Para todos nosotros está claro el inmenso amor y cariño que tenemos por Humberto Suazo, este gran jugador que está en el corazón de los quillotanos, que le ha dado tanto a San Luis y a Quillota".

“Y haberlo reconocido como parte del patrimonio intangible, de lo que significa reconocer a las personas que han hecho mucho por la ciudad. Hay que aprender a reconocer siempre a quienes hacen tanto por la gente, por el bienestar y la felicidad de las personas", agregó.

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