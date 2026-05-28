20 jugadores dan su veredicto: ¿cuál es la mejor y peor cancha sintética del fútbol chileno? / Agencia Uno

En el fútbol chileno se ha ido instalando en la última década una creciente cantidad de canchas con pasto artificial.

La última en destacar es la del Claro Arena, con un césped hibrido certificado por FIFA, el cual ha ido generando diversas reacciones entre los protagonistas de la actividad.

Es por ello que en ADN Deportes hicimos una encuesta a 20 jugadores de clubes de Liga de Primera, Primera B y de un club de la Segunda División para ordenar los recintos del país con césped artificial del mejor al peor.

Los futbolistas pertenecen a Deportes Concepción, Huachipato, Deportes Copiapó, Unión La Calera, Universidad de Concepción, Coquimbo Unido, Palestino, O´Higgins, Deportes Limache, Everton, Ñublense, Deportes Santa Cruz, San Marcos de Arica, Deportes Temuco y Santiago City.

Todos ellos ordenaron las canchas del Claro Arena, Municipal de La Florida, Nicolás Chahuán de Quillota, Lucio Fariña de Quillota, el Chinquihue de Puerto Montt y el Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó.

El Claro Arena fue elegida como la mejor cancha, con 19 de 20 votos, podio que completaron el Nicolás Chahuán y el Bicentenario de La Florida.

¿La peor? Con 11 votos, dicho dudoso honor recayó en el Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó. Algunos también calificaron las del Lucio Fariña o el Chinquihue como “canchas que no deberían existir o no estar permitidas”.

El análisis de los especialistas en cancha sintética

En ADN Deportes conversamos con Juan Sala, gerente de proyectos de la empresa de Ingosport Chile, entidad con más de 35 años de experiencia, quienes trajeron la primera cancha sintética a Chile.

“Las tecnologías han pasado desde el caucho, que dicen que produce cáncer, lo que es mentira. Después pasaron por el corcho, que ha funcionado relativamente bien porque es sin olor, no se calienta, pero sí se craquela con mucha facilidad con el sol. Ya después mezclaron corcho con raspado de coco para que quedara más cubierto de los rayos solares. Y hoy día, para mí, la mejor tecnología hoy día es el pasto sin relleno, que apareció recién este año”, explicó, aludiendo a la última tecnología, la cual permite que sea una cancha sellada, con un drenaje vertical que permite que el producto interno del pasto no se vea afectado.

El especialista de la empresa que implementó dicha tecnología en el sintético de El Morro de Talcahuano explicó la sensación que tienen los jugadores ante las canchas artificiales a nivel profesional en Chile.

“El futbolista profesional indica que la cancha de sintética es dura. Eso es porque lleva arena silicia y arriba lleva caucho, entonces tiene muy poca resiliencia a los movimientos de un jugador profesional. Eso se vino a reemplazar un poco con el shockpad. Entonces algunas canchas profesionales empezaron a poner una base elástica abajo, más la arena, más el caucho, que es resiliente, efectivamente, pero la arena, con el uso, con el uso del tiempo, se compacta y queda como una roca. En dos o tres años de uso, la cancha va a tener la misma base dura”, recalcó Juan Sala en ADN Deportes.