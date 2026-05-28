Más de un tercio de quienes siguieron esta dieta pudo revertir condición que afecta al 40% de los chilenos / SimpleImages

Un estudio realizado por la Universidad Católica, reveló que cerca de 4 de cada 10 adultos en Chile padecen síndrome metabólico, una condición asociada a un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades crónicas.

La investigación, publicada recientemente en la revista científica Clinical Nutrition ESPEN, siguió durante seis meses a 156 personas del país diagnosticadas con esta condición.

Los resultados mostraron que el 36% de quienes siguieron una dieta mediterránea logró revertir la condición. En comparación, entre los participantes que mantuvieron una dieta baja en grasas, solo el 11% alcanzó el mismo resultado.

Además, los investigadores observaron mejoras en varios indicadores de salud. Entre ellos destacaron una reducción de la circunferencia de cintura y una disminución en los niveles de glucosa y triglicéridos en la sangre.

Dieta mediterránea adaptada a la realidad chilena

El estudio incluyó una versión de la dieta mediterránea adaptada a la realidad chilena.

Los participantes incorporaron alimentos habituales como palta, legumbres, aceite de oliva o canola, jurel, atún en conserva, frutas y verduras de temporada.

Al respecto, el doctor Attilio Rigotti, investigador principal del estudio, señaló que los hallazgos muestran que no es necesario recurrir a dietas extremas para obtener beneficios importantes.

A su juicio, promover patrones alimentarios saludables puede ser clave para enfrentar las enfermedades crónicas en Chile.