Más de un tercio de quienes siguieron esta dieta pudo revertir condición que afecta al 40% de los chilenos
Los resultados mostraron cambios en parámetros como la glucosa, los triglicéridos y la grasa abdominal.
Un estudio realizado por la Universidad Católica, reveló que cerca de 4 de cada 10 adultos en Chile padecen síndrome metabólico, una condición asociada a un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades crónicas.
La investigación, publicada recientemente en la revista científica Clinical Nutrition ESPEN, siguió durante seis meses a 156 personas del país diagnosticadas con esta condición.
Los resultados mostraron que el 36% de quienes siguieron una dieta mediterránea logró revertir la condición. En comparación, entre los participantes que mantuvieron una dieta baja en grasas, solo el 11% alcanzó el mismo resultado.
Además, los investigadores observaron mejoras en varios indicadores de salud. Entre ellos destacaron una reducción de la circunferencia de cintura y una disminución en los niveles de glucosa y triglicéridos en la sangre.
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Dieta mediterránea adaptada a la realidad chilena
El estudio incluyó una versión de la dieta mediterránea adaptada a la realidad chilena.
Los participantes incorporaron alimentos habituales como palta, legumbres, aceite de oliva o canola, jurel, atún en conserva, frutas y verduras de temporada.
Al respecto, el doctor Attilio Rigotti, investigador principal del estudio, señaló que los hallazgos muestran que no es necesario recurrir a dietas extremas para obtener beneficios importantes.
A su juicio, promover patrones alimentarios saludables puede ser clave para enfrentar las enfermedades crónicas en Chile.
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