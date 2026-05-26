;

Puede ser mortal: nuevo examen gratuito permite detectar a tiempo grave enfermedad en recién nacidos

Expertos advirtieron que muchas familias aún desconocen la importancia de este control médico.

Javiera Rivera

Puede ser mortal: nuevo examen gratuito permite detectar a tiempo grave enfermedad en recién nacidos

Puede ser mortal: nuevo examen gratuito permite detectar a tiempo grave enfermedad en recién nacidos / Diego Cerro Jimenez

Un simple pinchazo en el talón de un recién nacido permitió detectar en Chile el primer caso de Hiperplasia Suprarrenal Congénita (HSC) gracias al nuevo programa de tamizaje neonatal ampliado.

El diagnóstico fue confirmado por el Laboratorio de Pesquisa Neonatal del Hospital de Gran Gestión de Biobío (HGGB) y se realizó cuando el bebé tenía 10 días de vida, adelantándose varias semanas respecto a los tiempos habituales.

La HSC es una enfermedad causada por la deficiencia de la enzima 21-hidroxilasa, necesaria para producir hormonas suprarrenales. Además, la mayoría de estas enfermedades no muestra señales clínicas tempranas.

Revisa también:

ADN

Es por ello que, sin tratamiento oportuno, el desbalance hormonal puede generar consecuencias graves para la salud del recién nacido. Incluso, puede ser potencialmente mortal o causar discapacidad.

“El diagnóstico oportuno transforma una patología potencialmente fatal en una condición controlable. Con tratamientos adecuados, los niños pueden desarrollarse de forma saludable y sin mayores complicaciones”, señaló Cortes.

Chile mantiene desde 1992 un programa obligatorio de tamizaje neonatal, con una cobertura superior al 99%. Pero con el nuevo programa, el país pasó de detectar 2 a 26 patologías, incluyendo enfermedades metabólicas, genéticas y congénitas.

Pese a ello, especialistas advierten que muchas familias aún desconocen la importancia de este examen gratuito y obligatorio que se realiza durante los primeros días de vida del bebé.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad