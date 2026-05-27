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Cómo puedo reconocer a una persona inteligente, según la psicología: tener esta actitud sería clave

Aunque muchos lo interpretan como inseguridad, esta conducta podría revelar todo lo contrario.

Javiera Rivera

Cómo puedo reconocer a una persona inteligente, según la psicología: tener esta actitud sería clave

Cómo puedo reconocer a una persona inteligente, según la psicología: tener esta actitud sería clave / Jacob Wackerhausen

Hay personas que defienden sus ideas hasta el final, incluso cuando las evidencias apuntan en otra dirección. Otras, en cambio, son capaces de replantear sus opiniones frente a los demás sin sentir que eso afecta su valor personal.

Aunque muchas veces este comportamiento se interpreta como inseguridad o indecisión, la psicología plantea una mirada completamente distinta.

Diversos estudios sostienen que ciertas actitudes relacionadas con la apertura mental, la autocrítica y la capacidad de aceptar nuevas perspectivas suelen aparecer con mayor frecuencia en personas con altos niveles de inteligencia.

Una investigación realizada en 2019 por especialistas de la Universidad de Cambridge concluyó que la llamada “humildad intelectual” está vinculada a una mayor flexibilidad cognitiva.

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Según los expertos citados en la investigación, estas personas tienen más facilidad para reconocer errores, analizar argumentos opuestos y modificar sus posturas cuando aparecen pruebas más sólidas.

En esa línea, expertos de la Universidad de Connecticut señalaron que muchas personas reaccionan de manera defensiva cuando sienten que sus ideas están siendo cuestionadas, especialmente en temas sensibles o personales.

Sin embargo, indicaron que cambiar de opinión no implica debilidad, sino la capacidad de adaptarse, aprender y aceptar que la realidad puede ser más compleja de lo que se pensaba inicialmente.

Además, sostienen que esta actitud puede mejorar las relaciones personales, ya que escuchar otras perspectivas y reconocer errores ayuda a evitar conflictos innecesarios y favorece conversaciones más sanas.

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