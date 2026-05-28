Hincha de Boca montó insólito negocio en las afueras de La Bombonera en la previa del duelo ante la UC: “Más bostero que...”

Universidad Católica visitará a Boca Juniors en Argentina en la búsqueda de su paso a la siguiente fase de la Copa Libertadores, por lo que se espera un partido intenso en la cancha del “Xeneixe”, que también necesita una victoria para clasificar.

En la previa del compromiso un hincha de Boca sorprendió al montar un curioso negocio en las afueras de La Bombonera: una peluquería en la calle.

Esto fue captado por TYC Sports mientras recorrían el vecindario aledaño al estadio en búsqueda de testimonios de los fanáticos. El hincha peluquero ya tenía clientela e incluso realizó un canje con un vendedor ambulante de medias deportivas.

“No cortaba mucho en mi casa y me vine acá con el aguante del compañero. Ya tenemos uno (cliente), otro acá, otro allá que anda dando vueltas. Con esto ya tengo para la entrada (al partido)”, contó en conversación con el medio.

El hincha contó que viene de la ciudad de Tucumán y que cobra diez mil pesos argentinos (6322 CLP) por cada corte de pelo.

“Podemos decir más bostero que cortar el pelo en el cordón de La Bombonera”, le respondió el periodista. “Algo más bostero no sé si hay”, le respondió el peluquero “Xeneixe”.