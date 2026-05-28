Golpe al bolsillo: UF superaría los $41.000 en junio y expertos alertan por impacto en dividendos, arriendos y salud

La Unidad de Fomento (UF) superará la barrera de los $41.000 en junio, luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril registrara un aumento de 1,3%.

Según estimaciones de expertos, el indicador acumulará un salto cercano a $500 entre mayo y junio, presionando nuevamente el presupuesto de los hogares.

El impacto se sentirá en distintos gastos indexados a la UF, como dividendos hipotecarios, arriendos, gastos comunes, planes de isapres y mensualidades escolares.

De hecho, el indicador ya acumula un alza aproximada de $1.000 en lo que va del año, lo que refuerza la preocupación por el costo de vida.

Cómo impactará la UF en el bolsillo de las familias

Cristian Lecaros, CEO de Inversión Fácil, advirtió que el aumento tendrá un efecto en cadena sobre distintos compromisos financieros. “Esta situación nos pega directamente en la economía nacional y en el presupuesto de todas las personas”, señaló.

El especialista detalló que el alza se reflejará “en sus propiedades, en los arriendos que se ajustan varios de ellos por UF, gastos comunes. También impacta en las isapres y en la mensualidad de los colegios”.

Por su parte, Patricio Gana, fundador de AK Contadores, sostuvo que el escenario genera inquietud, especialmente para quienes tienen obligaciones pactadas en UF. “Es una mala noticia para la mayoría de los chilenos”, afirmó, agregando que el fenómeno podría frenar operaciones inmobiliarias y anticipar un año más complejo de lo esperado.

Respecto a las causas, Lecaros apuntó a factores externos, como la situación geopolítica en el Estrecho de Ormuz, que habría incidido en el precio de productos clave para Chile. “Existen variables que no vemos a simple vista, como las importaciones de petróleo y otros productos clave”, explicó.

Frente a este panorama, los expertos recomiendan revisar deudas, contratos y ahorros. Lecaros llamó a mover capital hacia instrumentos que permitan protegerse de la inflación. “Es fundamental que las personas que tienen ahorros actúen rápido”, indicó.

Para empresas y pymes, Gana planteó que existen instrumentos como forwards o swaps para cubrir riesgos asociados a la UF, aunque advirtió que muchas pymes pequeñas no acceden fácilmente a ellos por los montos requeridos.