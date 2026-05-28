;

Golpe al bolsillo: UF superaría los $41.000 en junio y expertos alertan por impacto en dividendos, arriendos y salud

El alza del IPC de abril empujará una nueva subida de la UF, con efectos directos en gastos familiares y créditos.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

La Unidad de Fomento (UF) superará la barrera de los $41.000 en junio, luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril registrara un aumento de 1,3%.

Según estimaciones de expertos, el indicador acumulará un salto cercano a $500 entre mayo y junio, presionando nuevamente el presupuesto de los hogares.

El impacto se sentirá en distintos gastos indexados a la UF, como dividendos hipotecarios, arriendos, gastos comunes, planes de isapres y mensualidades escolares.

Revisa también:

ADN

De hecho, el indicador ya acumula un alza aproximada de $1.000 en lo que va del año, lo que refuerza la preocupación por el costo de vida.

Cómo impactará la UF en el bolsillo de las familias

Cristian Lecaros, CEO de Inversión Fácil, advirtió que el aumento tendrá un efecto en cadena sobre distintos compromisos financieros. “Esta situación nos pega directamente en la economía nacional y en el presupuesto de todas las personas”, señaló.

El especialista detalló que el alza se reflejará “en sus propiedades, en los arriendos que se ajustan varios de ellos por UF, gastos comunes. También impacta en las isapres y en la mensualidad de los colegios”.

Por su parte, Patricio Gana, fundador de AK Contadores, sostuvo que el escenario genera inquietud, especialmente para quienes tienen obligaciones pactadas en UF. “Es una mala noticia para la mayoría de los chilenos”, afirmó, agregando que el fenómeno podría frenar operaciones inmobiliarias y anticipar un año más complejo de lo esperado.

Respecto a las causas, Lecaros apuntó a factores externos, como la situación geopolítica en el Estrecho de Ormuz, que habría incidido en el precio de productos clave para Chile. “Existen variables que no vemos a simple vista, como las importaciones de petróleo y otros productos clave”, explicó.

Frente a este panorama, los expertos recomiendan revisar deudas, contratos y ahorros. Lecaros llamó a mover capital hacia instrumentos que permitan protegerse de la inflación. “Es fundamental que las personas que tienen ahorros actúen rápido”, indicó.

Para empresas y pymes, Gana planteó que existen instrumentos como forwards o swaps para cubrir riesgos asociados a la UF, aunque advirtió que muchas pymes pequeñas no acceden fácilmente a ellos por los montos requeridos.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad