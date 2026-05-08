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UF subirá más de $500 tras alza de inflación en Chile: así impactará en dividendos, arriendos y créditos

El IPC de abril llegó a 1,3%, por lo que la UF tendría un alza relevante entre el 10 de mayo y el 9 de junio.

Juan Castillo

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Getty Images / panchof

El fuerte aumento del IPC de abril, que registró una variación mensual de 1,3%, tendrá un efecto directo en la Unidad de Fomento, UF, uno de los indicadores más sensibles para la economía de bolsillo en Chile.

Según el boletín del INE, la inflación acumuló 2,7% en el año y 4,0% a doce meses.

Con ese dato, la UF debería reajustarse en torno a ese mismo 1,3% durante el período que va desde el 10 de mayo al 9 de junio, ya que esta unidad se actualiza diariamente según la variación del IPC del mes anterior, mediante una tasa promedio geométrica.

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Cuánto subiría la UF tras el IPC de abril

De acuerdo con los valores publicados por el Servicio de Impuestos Internos, la UF del 9 de mayo de 2026 figura en $40.240,14. Si se aplica el reajuste mensual de 1,3%, la unidad llegaría a cerca de $40.763,26 hacia el 9 de junio.

En términos prácticos, esto implica un aumento aproximado de $523 por cada UF durante el nuevo período de reajuste. El alza no ocurre de una sola vez, sino que se distribuye día a día desde el 10 de mayo hasta el 9 de junio.

El impacto puede sentirse en distintos gastos indexados a la UF, como dividendos hipotecarios, arriendos pactados en UF, créditos, seguros, colegiaturas, planes de salud y otros contratos. Por eso, un IPC alto no solo refleja el aumento de precios del mes anterior, sino que también empuja pagos futuros.

El alza de abril estuvo marcada principalmente por transporte, que subió 8,0%, impulsado por combustibles. La gasolina aumentó 25,3% en el mes y el petróleo diésel avanzó 45,7%, según el detalle del INE.

Así, el bolsillo de los hogares podría enfrentar un doble efecto: primero, por el aumento directo de productos y servicios medidos en el IPC; y luego, por el reajuste de compromisos expresados en UF durante las próximas semanas.

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