Brasil confirma la lesión de Neymar: podría no llegar al debut en el Mundial 2026 / NurPhoto

Neymar es, sin gran lugar a dudas, el nombre que más expectativas concentra en torno a la participación de Brasil en el Mundial 2026.

El astro del Santos llegó a la primera jornada de entrenamiento del Scratch en la Granja Comary, pero salió lesionado de la práctica para realizarse exámenes médicos.

La situación fue reconocida por el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, en torno a un Neymar que no juega desde el 17 de mayo, cuando salió reeemplazado en la derrota del “Peixe” ante Coritiba.

“Se hizo los exámenes y una resonancia magnética que identificó una lesión muscular de grado dos en la pantorrilla, no solo un edema”, comentó en conferencia de prensa, abordando los plazos de recuperación del delantero de 34 años.

“Nuestra expectativa es que en dos a tres semanas esté recuperado. Está en tratamiendo intensivo y evaluaremos día a día su condición”, comentó, cuestión que deja a Neymar fuera de los últimos amistosos de Brasil previos al Mundial 2026, cuando se midan ante Panamá y Egipto.

Considerando que estamos a dos semanas del inicio de la Copa del Mundo, se ve complejo que el delantero pueda llegar al debut en la cita planetaria, agendado para el 13 de junio, ante Marruecos.