;

Netanyahu ordena ampliar control militar sobre Gaza pese al alto el fuego: “Mi orden es llegar al 70%”

El primer ministro israelí afirmó que Israel ya controla el 60% del territorio de Gaza y pidió avanzar sobre una nueva porción de la Franja.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images / Sean Gallup

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que ordenó al Ejército avanzar en el control territorial de la Franja de Gaza, pese al alto el fuego vigente desde octubre.

La declaración vuelve a tensionar el escenario en Medio Oriente y abre dudas sobre la continuidad de los términos pactados.

Durante una conferencia en la Cisjordania ocupada, el líder israelí aseguró que sus fuerzas ya controlan una parte mayoritaria del enclave palestino y que el objetivo inmediato es ampliar esa presencia. “Ahora mismo, tenemos a Hamás contra las cuerdas”, sostuvo Netanyahu.

Revisa también:

ADN

Netanyahu apunta a controlar el 70% de Gaza

En su intervención, el primer ministro detalló el avance territorial que, según sus palabras, ha tenido Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego. “Controlamos el 60% del territorio de la Franja. Estábamos en el 50% después de que entrara en vigor el alto el fuego, pasamos al 60%, mi orden es llegar al 70%”, afirmó.

La frase instala un nuevo foco de presión sobre el acuerdo vigente, especialmente porque el propio Netanyahu planteó el aumento del control militar como una instrucción directa al Ejército.

El anuncio se produce en un contexto marcado por la fragilidad del alto el fuego, los cuestionamientos internacionales por la situación humanitaria en Gaza y las tensiones entre Israel, Hamás y actores diplomáticos que buscan evitar una nueva escalada.

La Franja de Gaza ha sido uno de los principales puntos de conflicto desde el inicio de la guerra, con severas consecuencias para la población civil, destrucción de infraestructura y una crisis humanitaria que sigue bajo atención internacional.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad