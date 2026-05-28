Netanyahu ordena ampliar control militar sobre Gaza pese al alto el fuego: “Mi orden es llegar al 70%”

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que ordenó al Ejército avanzar en el control territorial de la Franja de Gaza, pese al alto el fuego vigente desde octubre.

La declaración vuelve a tensionar el escenario en Medio Oriente y abre dudas sobre la continuidad de los términos pactados.

Durante una conferencia en la Cisjordania ocupada, el líder israelí aseguró que sus fuerzas ya controlan una parte mayoritaria del enclave palestino y que el objetivo inmediato es ampliar esa presencia. “Ahora mismo, tenemos a Hamás contra las cuerdas”, sostuvo Netanyahu.

Netanyahu apunta a controlar el 70% de Gaza

En su intervención, el primer ministro detalló el avance territorial que, según sus palabras, ha tenido Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego. “Controlamos el 60% del territorio de la Franja. Estábamos en el 50% después de que entrara en vigor el alto el fuego, pasamos al 60%, mi orden es llegar al 70%”, afirmó.

La frase instala un nuevo foco de presión sobre el acuerdo vigente, especialmente porque el propio Netanyahu planteó el aumento del control militar como una instrucción directa al Ejército.

El anuncio se produce en un contexto marcado por la fragilidad del alto el fuego, los cuestionamientos internacionales por la situación humanitaria en Gaza y las tensiones entre Israel, Hamás y actores diplomáticos que buscan evitar una nueva escalada.

La Franja de Gaza ha sido uno de los principales puntos de conflicto desde el inicio de la guerra, con severas consecuencias para la población civil, destrucción de infraestructura y una crisis humanitaria que sigue bajo atención internacional.