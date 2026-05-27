La crisis al interior de Codelco, agudizada recientemente por la sobreestimación de 27.000 toneladas de cobre para su producción de 2025 y las consecuentes investigaciones, ha encendido las alertas en la industria minera. En entrevista con el programa La Prueba de ADN, Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, analizó el complejo escenario de la empresa estatal y no dudó en catalogar la gravedad de su estado actual: “Yo considero que Codelco está en la UCI en estos momentos”.

¿Cómo llegó la cuprífera a esta situación?

De acuerdo con el diagnóstico de Viera, la crisis de Codelco es multifactorial y responde tanto a problemas técnicos como institucionales. Por un lado, la estatal enfrenta el envejecimiento de sus yacimientos, algunos con más de 100 años de explotación. El experto explicó que esto ha provocado una drástica caída en la calidad (ley) del mineral: mientras Chuquicamata en sus inicios tenía leyes de hasta un 3%, hoy bordean el 0,6%, lo que en la práctica significa que a Codelco “le cuesta el doble extraer una libra de cobre” en comparación a mineras privadas como Escondida. A esto se sumaron golpes externos, como los efectos del COVID-19 y un grave accidente en El Teniente que le costó a la empresa entre 50.000 y 80.000 toneladas de cobre fino al año.

Sin embargo, para el líder gremial, la herida más profunda es institucional. “Creo que se metió la política en Codelco [...] y esa es la mayor causa que yo veo”, sentenció Viera, criticando que la designación de directores responda a lógicas políticas. Además, apuntó directamente al rol del Estado en el desfinanciamiento de la empresa, señalando que el verdadero “jefe” de Codelco es el Ministerio de Hacienda. Al entregar todas sus divisas a las arcas fiscales, los proyectos de inversión de la cuprífera terminan compitiendo con la construcción de hospitales y obras sociales, lo que deja a Codelco compitiendo “con un brazo y una pierna” bajo la tutela de un ministerio que no tiene las habilidades técnicas para entender una operación de tal envergadura.

La crítica a la gestión de Máximo Pacheco

Al analizar las responsabilidades de las jefaturas y ser consultado por la gestión de Máximo Pacheco —quien lideró el directorio de Codelco—, Viera fue tajante en sus cuestionamientos. El presidente de la Cámara Minera describió su liderazgo señalando que “tiene un estilo tipo patrón de fundo”.

Si bien reconoció que Pacheco es una persona estudiosa que “se mete en todo”, Viera afirmó que ese fue precisamente su mayor error estratégico, ya que “no se concentró en el foco de Codelco”. Según el representante gremial, la administración de Pacheco se distrajo al involucrarse en otras áreas de negocios, como la entrada de la empresa a la industria del litio o la vinculación en institutos universitarios, en lugar de concentrarse exclusivamente en solucionar la caída productiva.

“Codelco realmente no tan solo hay que tenerlo en el corazón sino que en el cerebro, hay que realmente estar día a día justamente viendo y pensando realmente cómo producir más por el bien de todos los chilenos”, concluyó Viera.