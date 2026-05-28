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Preocupación por alza de accidentes en scooter: marzo alcanzó máximo histórico en Chile

La Achs alertó sobre el fuerte incremento de siniestros laborales asociados a scooters, especialmente en la Región Metropolitana.

Nelson Quiroz

Preocupación por alza de accidentes en scooter: marzo alcanzó máximo histórico en Chile

Los accidentes de trayecto en scooter continúan al alza en Chile. Según cifras entregadas por la Asociación Chilena de Seguridad (Achs), entre enero y marzo de 2026 se registraron más de 240 incidentes laborales vinculados a este medio de transporte, lo que representa un aumento de 23% respecto al mismo periodo de 2025 y un 84% en comparación con el primer trimestre de 2024.

Es más, de acuerdo a los números, solo en marzo se contabilizaron 95 siniestros, la cifra mensual más alta desde que existe registro.

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De acuerdo con el informe, las personas entre 31 y 40 años concentraron el 43% de los casos, seguidas por el grupo de 18 a 30 años con un 38%. Además, los hombres representaron el 60% de los accidentes reportados.

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La Región Metropolitana acumuló el 76,8% de los incidentes a nivel nacional, siendo Las Condes la comuna con más casos (18,4%), seguida por La Florida, Providencia y Santiago. El horario más crítico corresponde al bloque de la mañana, entre las 07:00 y las 11:59 horas, donde ocurrió el 60% de los accidentes.

Ante este escenario, la Achs realizó una actividad junto a autoridades y especialistas para abordar el aumento de la siniestralidad vial asociada a scooters. El secretario ejecutivo de Comisión nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), Alberto Escobar, advirtió que “estas cifras muestran una realidad preocupante y que van al alza”, enfatizando que los trayectos cortos y cotidianos suelen generar una falsa sensación de seguridad.

Desde la Achs, la gerenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, Paulina Calfucoy, señaló que los datos permiten focalizar políticas de movilidad más seguras, mientras que la subgerente de Prevención, Lilian Padilla, recordó que los accidentes de trayecto cuentan con cobertura del seguro laboral para trabajadores afiliados.

En tanto, la traumatóloga Pamela Vergara alertó sobre el aumento de lesiones complejas asociadas a este tipo de accidentes, incluyendo fracturas y daños articulares que pueden requerir cirugía y extensos procesos de rehabilitación.

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