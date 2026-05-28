Garnero habla tras la hazaña de la UC en Copa Libertadores y advierte a su próximo rival en octavos: “Ahora…”

Daniel Garnero, entrenador de Universidad Católica, analizó el histórico triunfo por 1-0 sobre Boca Juniors en La Bombonera y valoró el arduo camino del elenco cruzado para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, instancia a la que avanzó como líder del Grupo D.

“Sabíamos con el sorteo del grupo que no habíamos salido muy beneficiados. Nos tocaron un equipo grande argentino, un equipo grande brasilero, un equipo grande ecuatoriano. Iba a ser un grupo muy parejo, pero bueno, nosotros de visitante nos hicimos muy fuertes y eso hizo que hoy hayamos clasificado primero en el grupo", comenzó declarando en conferencia.

Respecto al desafío que se avecina en octavos, el DT de la UC señaló que “estamos muy contentos. En la charla hablé un poco respecto de esta Copa Libertadores, no solo de este partido, y nosotros estamos muy ilusionados. Hay un plantel con un compromiso muy grande y con muy buenos rendimientos, y eso hace que se obtengan los resultados que buscas".

“Ahora los mata-mata son difíciles, pero nos tocó un grupo que nos entrenó muy bien. Venir a jugar acá, ir a jugar a Belo Horizonte, ir a jugar a Guayaquil, con rivales tan difíciles... Nos entrenamos bien para hacer una buena fase de eliminación", agregó.

Garnero también destacó la reacción del elenco cruzado para conseguir la clasificación y comentó: “El arranque de la Copa, ya con el sorteo, no era el más agradable. Jugar con Boca de local y perder el primer partido, obviamente que nos afectó mucho anímicamente, pero éramos conscientes que dependíamos de nosotros, de una reacción. Ir a jugar a Brasil y obtener el resultado que obtuvimos nos dio mucha más seguridad, confianza y nos demostró que podíamos".

“Cuando vos tenés al grupo convencido, se entrega al máximo, se pueden obtener resultados y eso es lo que nos fue pasando, fuimos tomando seguridad. Perdimos quizá algunos puntos en el campeonato local también por responsabilidad nuestra, cosas que tenemos que seguir mejorando, así que estamos muy satisfechos por lo hecho en Copa Libertadores", remarcó.

Por último, respecto al impacto de esta clasificación en la imagen del fútbol chileno, Garnero prefirió poner el foco en el trabajo de su equipo y aseguró: “Ese no es mi objetivo, pero son cosas que pasan. Mi objetivo es que Católica tenga un buen funcionamiento y que con eso tengamos los resultados que buscamos”.

“Esta clasificación nos da un envío anímico muy grande, pero mi objetivo, más que nada, es que Católica esté de la mejor manera. Obviamente que ayudas al fútbol chileno en esa situación de que hoy quizás le está costando internacionalmente. Bueno, ojalá que a nosotros, más Coquimbo y O’Higgins, nos vaya bien. Eso potencia a futbolistas y seguramente también potencia a la selección", concluyó.