Boca Juniors y Universidad Católica se enfrentan este jueves en La Bombonera por la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, en un duelo donde ambos equipos se jugarán su clasificación a los octavos de final del torneo.

Sin embargo, la antesala del compromiso no estuvo exenta de polémica. A pocos minutos del inicio del partido, hinchas del “Xeneize” fueron captados entonando un ofensivo cántico contra la UC y también contra Chile.

“Solo le pido a Dios, que se mueran todos los chilenos... Soy bostero y de Argentina, no se olvida la traición a las Malvinas”, se escuchó desde las tribunas de La Bombonera.

La registro que se viralizó rápidamente en redes sociales y generó una ola de críticas por parte de los hinchas de la UC y los fanáticos chilenos.

Cabe recordar que la Conmebol sanciona severamente los cánticos racistas, xenófobos y discriminatorios de acuerdo a los Artículos 12.2 y 15.2 de su Código Disciplinario. Las penalizaciones incluyen multas económicas (a partir de USD 100.000), jugar partidos a puertas cerradas, reducción de aforo y el cierre de estadios.