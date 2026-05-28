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VIDEO. El polémico cántico de la hinchada de Boca antes de enfrentar a la UC: indignará a todo Chile

A pocos minutos del inicio del partido por Copa Libertadores, los fanáticos del “Xeneize” entonaron una canción que generó una ola de críticas en redes sociales.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Marcelo Endelli

Boca Juniors y Universidad Católica se enfrentan este jueves en La Bombonera por la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, en un duelo donde ambos equipos se jugarán su clasificación a los octavos de final del torneo.

Sin embargo, la antesala del compromiso no estuvo exenta de polémica. A pocos minutos del inicio del partido, hinchas del “Xeneize” fueron captados entonando un ofensivo cántico contra la UC y también contra Chile.

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“Solo le pido a Dios, que se mueran todos los chilenos... Soy bostero y de Argentina, no se olvida la traición a las Malvinas”, se escuchó desde las tribunas de La Bombonera.

La registro que se viralizó rápidamente en redes sociales y generó una ola de críticas por parte de los hinchas de la UC y los fanáticos chilenos.

Cabe recordar que la Conmebol sanciona severamente los cánticos racistas, xenófobos y discriminatorios de acuerdo a los Artículos 12.2 y 15.2 de su Código Disciplinario. Las penalizaciones incluyen multas económicas (a partir de USD 100.000), jugar partidos a puertas cerradas, reducción de aforo y el cierre de estadios.

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