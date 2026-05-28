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VIDEO. El incómodo arribo de Mon Laferte a México tras presión de la prensa: “Mi hijo está en la camioneta...”

La cantante chilena llegó con un complejo estado de salud y tuvo un tenso momento con los presentes.

Felipe Romo

El incómodo arribo de Mon Laferte a México tras presión de la prensa: “Mi hijo está en la camioneta...”

Mon Laferte ha tenido una destacada trayectoria musical en los escenarios internacionales, siendo México uno de los países más importantes de su carrera al dar sus primeros pasos tras su llegada hace casi dos décadas.

Sin embargo la cantante chilena vivió un incómodo momento con la prensa mexicana en su llegada a la ciudad de Monterrey.

La artista nacional llegó con un complicado estado de salud que la tenía sin voz, y en reiteradas ocasiones trató evitar hablar para no forzar más su garganta. A pesar de esto, se tomó fotografías con algunos fanáticos y respondió con afirmaciones algunas preguntas.

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En un momento Mon Laferte se detuvo para tratar de atenuar la situación, y explicó las razones por las que no quería que la siguieran.

En esa camioneta está mi hijo, entonces si ustedes llegan así él se va a asustar mucho. Por eso les pido... Yo no tengo voz, les diría muchas cosas pero no tengo voz. Ahorita llego a inyectarme para cantar mañana, un besito”, declaró.

A pesar de esto los presentes insistieron en seguirla y hacerle preguntas hasta el mencionado vehículo, algo que terminó por colmar la paciencia de la interprete chilena.

Está mi hijo aquí, por favor. No quiero que vengan aquí por está mi hijo. Por favor, para allá”, dijo ahuyentando la presión mediática.

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