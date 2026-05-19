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Mon Laferte sorprende a sus fanáticos chilenos previo a su presentación en Santiago

La cantante nacional utilizó su cuenta de X para celebrar su nuevo show en el Movistar Arena.

Nicolás Lara Córdova

Mon Laferte sorprende a sus fanáticos chilenos previo a su presentación en Santiago

Mon Laferte sorprende a sus fanáticos chilenos previo a su presentación en Santiago / JAVIER TORRES

Mon Laferte sorprendió a sus fanáticos nacionales previo a la presentación que ofrecerá durante la noche de este martes 19 de mayo en el Movistar Arena en el marco de su gira “Femme Fatale”.

La cantante nacional utilizó su cuenta de X para publicar un emotivo mensaje que sorprendió a todos sus fanáticos, que celebraron la publicación con diversas reacciones.

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“Hoy nuevamente en mi amado Chile”, comentó la cantante nacional que se presentará una vez más en nuestro país tras su exitoso concierto ofrecido el pasado viernes 15 de mayo.

“Bienvenida, querida Mon”; “Llegó la capitana”; “Armando los look para verte hoy, reina”; “Vas a romper”; “No hay primera sin segunda”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

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