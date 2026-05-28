Por qué recomiendan clavar tenedores en la tierra de las plantas: estos son sus beneficios

Cada vez más personas están recurriendo a trucos caseros para cuidar las plantas del jardín, la terraza o el balcón sin necesidad de gastar dinero en productos especializados.

Entre ellos, hay uno que ha llamado especialmente la atención por lo simple que resulta: clavar uno o más tenedores en la tierra de las macetas.

Aunque puede parecer una idea extraña, quienes utilizan este método aseguran que ayuda a proteger las plantas de aves y otros animales que suelen acercarse.

Entre los beneficios que le atribuyen están:

Ahuyentar pájaros que se posan sobre las macetas

Evitar que pequeños roedores escarben la tierra

Proteger brotes y raíces jóvenes

Reducir los daños en la superficie del sustrato

Evitar que algunas aves construyan nidos dentro de las plantas

En balcones y terrazas, por ejemplo, las aves suelen utilizar las macetas para descansar o anidar, algo que puede afectar el crecimiento de algunas especies más delicadas.

¿Cómo aplicar este truco correctamente?

La recomendación es clavar varios tenedores alrededor de la planta, dejando las púas hacia arriba para formar una especie de obstáculo.

El método puede aplicarse tanto con tenedores de plástico como de metal, aunque se aconseja instalarlos con cuidado para evitar dañar las raíces.