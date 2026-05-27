Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda se casan, sumando un nuevo capítulo a su historia / Instagram @camilaignnacia

El compromiso entre el futbolista Jordhy Thompson y su pareja Camila Sepúlveda sorprendió tras su reciente historial de polémicas, entre los que se encuentra una denuncia por feminicidio frustrado y un supuesto episodio de infidelidad.

Esto fue anunciado hace alrededor de una semana por ambos mediante redes sociales, y ahora fue la influencer chilena quien mostró el momento y el look que utilizó para su matrimonio.

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Sepúlveda confió en el trabajo del estilista Juan Luis Rodríguez, quien mediante su página “noviasbyjuanchi” en Instagram ha realizado distintos proyectos en composiciones estéticas para casamientos.

La publicación recibió varios comentarios alabando su look matrimonial: “Por un momento pensé que eras Kim Kardashian”, “quedaste guapísima” o “bella Cami”, fueron algunos de ellos.

Por lado del jugador del Orenburg se encuentra en las definiciones de su futuro ante una posible salida de Rusia, y según contó en conversación con ADN, Colo Colo aparece entre sus opciones.