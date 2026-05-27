Un mall chileno figura entre los centros comerciales más grandes de Latinoamérica: este es el ranking / Agencia Getty

Los centros comerciales son parte habitual de la vida urbana en Chile, ya sea para comprar, comer, ir al cine o simplemente recorrer sus tiendas.

Sin embargo, solo uno de los malls del país aparece entre los más grandes de Latinoamérica, según un ranking elaborado por el portal especializado Arcovia.

Se trata del Costanera Center, ubicado en la comuna de Providencia, en Santiago, que fue incluido en el listado de los cinco complejos comerciales de mayor tamaño de la región.

Cuáles son los malls más grandes de Latinoamérica

Albarook Mall (Panamá)

El primer lugar del ranking lo ocupa Albrook Mall, en Ciudad de Panamá. El recinto fue construido sobre una antigua base aérea estadounidense y cuenta con más de 700 tiendas y 100 restaurantes, además de secciones identificadas con nombres de animales.

Centro Comercial Leste Aricanduva (Brasil)

En segundo puesto aparece el Centro Comercial Leste Aricanduva, en São Paulo, Brasil, con más de 500 establecimientos y tiendas oficiales de clubes.

Centro Santa Fe (México)

El tercer lugar es para Centro Santa Fe, en México, considerado el mall más grande de ese país. Su oferta combina tiendas tradicionales, retail básico y marcas de lujo, con más de 500 locales.

Centro Mayor (Colombia)

En la cuarta posición figura Centro Mayor, en Bogotá, Colombia, con más de 235 mil metros cuadrados de infraestructura, 449 locales comerciales y más de 292 marcas, según datos de su sitio web.

Costanera Center (Chile)

Finalmente, el ranking lo cierra Costanera Center, uno de los íconos comerciales de Santiago. El complejo chileno posee 268 mil metros cuadrados, más de 300 tiendas, espacios gastronómicos y el mirador que permite observar la capital desde altura.

Además, según su reporte anual, durante 2025 el recinto recibió 136,8 millones de visitas, consolidándose como uno de los puntos comerciales más concurridos del país.