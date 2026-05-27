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FOTOS Y VIDEO. Grietas, hongos y filtraciones: 311 familias de la Villa Panamericana denuncian graves fallas y presentan millonaria demanda

Mientras los propietarios denuncian inundaciones, fallas eléctricas y cobros alterados en gastos comunes, la inmobiliaria se defiende asegurando que el proyecto sí cuenta con todas las recepciones y certificaciones

Mario Vergara

Matías Castillo

311 familias de la Villa Panamericana denuncian graves fallas

311 familias de la Villa Panamericana denuncian graves fallas

09:54

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Las viviendas de la Villa Panamericana de Cerrillos, construidas originalmente para albergar a los deportistas de los Juegos de Santiago 2023 y posteriormente entregadas a familias a través de subsidios habitacionales, se han transformado en el epicentro de un grave conflicto legal. Un grupo de 311 propietarios del Lote B del complejo ha interpuesto una demanda colectiva por US$17,7 millones en contra de las empresas responsables del proyecto, exigiendo indemnizaciones por daño emergente y daño moral.

Se trata de la acción colectiva de protección al consumidor bajo la Ley General de Urbanismo y Construcciones más grande presentada en el país, apuntando directamente a desarrolladoras como la Inmobiliaria Parque Cerrillos SpA, Inmobiliaria Paseo Panamericano SpA, y constructoras como DLP.

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La precaria situación de los vecinos y un historial de fallas

Los problemas para las familias comenzaron incluso antes de habitar los departamentos. Los residentes denuncian que no se les permitió visitar sus viviendas previo a la entrega y que, al momento de recibir las llaves, descubrieron que muchas unidades tenían una orientación distinta o se encontraban en pisos diferentes a los prometidos durante la compra.

De acuerdo a un exhaustivo informe técnico pericial encargado por el bufete Abogabir Miranda Abogados, las ocho torres que componen el Lote B presentan severas deficiencias estructurales y de diseño. Entre los hallazgos destacan la presencia de fisuras, pisos desnivelados, instalaciones eléctricas y sanitarias fuera de norma, ascensores inseguros y problemas en las redes de gas, generando una situación altamente peligrosa para los residentes.

En el día a día, los vecinos han tenido que convivir con filtraciones de agua, aparición de hongos, inundaciones y malos olores por la mala ejecución del sistema de evacuación de aguas servidas. Además, acusan haber tenido que desembolsar dineros de su propio bolsillo para reparaciones millonarias en espacios comunes, como la impermeabilización de salas de bombas y el cambio de luminarias.

A las deficiencias físicas se suman graves denuncias de discriminación en el servicio de postventa. Los vecinos aseguran que los reclamos de quienes adquirieron sus propiedades mediante crédito hipotecario eran resueltos con mayor rapidez que los de aquellas familias que accedieron a través de un subsidio total del Estado. Asimismo, acusan que la inmobiliaria modificó de manera arbitraria el reglamento de copropiedad para reducir drásticamente el pago de gastos comunes de sus locales comerciales, traspasando la carga económica a los residentes.

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La respuesta de la inmobiliaria: “El proyecto cuenta con las recepciones y certificaciones”

Ante la magnitud de la acción judicial, la Inmobiliaria Parque Cerrillos emitió una declaración pública expresando su sorpresa por la demanda y asegurando que defenderán el proyecto “con seriedad, compromiso y con los antecedentes técnicos y legales que lo respaldan”.

La empresa desarrolladora argumenta que el recinto es fruto de una exitosa colaboración público-privada que da hogar a más de 1.300 familias y subraya que el proyecto “cuenta con las recepciones y certificaciones técnicas que acreditan su calidad”, lo cual esperan demostrar en tribunales.

Respecto a las quejas por la habitabilidad, la inmobiliaria se defendió asegurando que la gran mayoría de los requerimientos de postventa han sido resueltos y recibidos conforme por los dueños. De hecho, apuntaron contra los demandantes señalando que “una parte importante de quienes hoy demandan nunca presentó un requerimiento por las vías regulares de postventa, las que se mantienen plenamente disponibles".

Finalmente, la firma cuestionó la decisión de los vecinos de optar por una demanda masiva, indicando que “escala un asunto que puede afectar la tranquilidad y el patrimonio” de todo el conjunto de familias que hoy vive en la Villa Panamericana. Sin embargo, la justicia civil ya ha fijado plazos para que la inmobiliaria responda formalmente a la multimillonaria exigencia que busca devolverle la dignidad a cientos de familias.

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