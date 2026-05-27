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VIDEO. “Kast tiene unas ganas excesivas de ser amigo de Milei, pero que él no retribuye”, dice Ascanio Cavallo

En un nuevo programa de De Esto Se Habla, de ADN y El País, el destacado analista político retrató la figura del Presidente Kast y destacó al ministro que más lo ha sorprendido.

Gabriel Esteffan

¿Qué es lo que más ha sorprendido a Ascanio Cavallo en los primeros dos meses y medio del Gobierno de José Antonio Kast? “Yo por lo menos suponía que había mayor rodaje y resultó que no ha sido así y el que ha mostrado más rodaje es el que menos tenía, el ministro de Hacienda (Jorge Quiroz)”, responde el destacado analista político.

“Lo que más me ha impresionado de este Gobierno no es nada que haya hecho el Presidente, sino esa aparición de Quiroz el día del alza de las bencinas. Hay que ser muy valiente para hacer eso”, agregó en conversación con Rocío Montes en De Esto Se Habla, programa de ADN y El País Chile.

“Yo veo que él es muy astuto. Ha estudiado y trabajó en diseñar este proyecto (la megarreforma). Dicen que estudió todos los vacíos que tenían las leyes, las estructuras del Estado que pensaba tocar”, agregó.

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“Falta de elenco”

En la conversación, Cavallo destacó que “este pequeño tiempo, que todavía no son tres meses, ha sido el descubrimiento sorprendente para muchos, incluyéndome, que el Gobierno es bastante más aficionado de lo que esperábamos”.

Sobre el sorpresivo cambio de gabinete, donde salieron las ministras Mara Sedini y Trinidad Steinert, Cavallo afirmó que “junto con mostrar un error grueso, demostró una especie de falta de equipo, hay pocas reservas. Poco elenco. De paso, mostró que también es posible reducir ministerios”.

¿Demasiado entusiasmo en busca de una amistad?

“Hay bastante ingenuidad en la aproximación con los vecinos, que siempre deberían ser nuestra prioridad. Me han inquietado las cosas que se han hecho con Bolivia o incluso con Argentina y Milei, en el sentido de mostrar unas ganas de ser amigo excesivas que Milei no retribuye. Él está en lo suyo y no es descartable que eso sea contradictorio con los intereses de Chile”, dice Cavallo.

Sobre la figura del Presidente, el periodista se detiene en un punto. “Lo que más me llama la atención es esta cosa como medio aficionada que tiene, sin serlo, porque ya lleva bastantes años en la política”, comenzó.

“Eso me hace pensar que hay una cosa un poco ingenua en él, un poco naíf en su acercamiento a la política, una idea probablemente apoyada en una cierta idea de la pureza religiosa y política. Pero al mismo tiempo con ciertos componentes pragmáticos que no tuvo cuando era diputado, como su capacidad de convocar a gente que no es de los republicanos”, remató.

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