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Más de 6 mil corredores se tomarán las calles de Ñuñoa: habrá desvíos y cortes de tránsito

El evento contará con circuitos de 5K y 10K y reunirá tanto a corredores experimentados como a personas que recién se inician en el running.

Javiera Rivera

Cortes de tránsito

Cortes de tránsito

Las calles de Ñuñoa serán escenario este domingo 31 de mayo de una masiva jornada deportiva que reunirá a más de 6 mil personas en una nueva edición de la corrida Marley Coffee STGO10K 2026.

El evento contempla recorridos de 5 y 10 kilómetros, convocando tanto a corredores habituales como a personas que buscan iniciarse en el running y la vida saludable, fenómeno que ha crecido con fuerza en Chile.

La actividad contará además con la participación de influencers y figuras ligadas al deporte y el bienestar.

Desvíos y cortes de tránsito

Debido al desarrollo de la corrida, durante la mañana del domingo existirán cortes y desvíos de tránsito en distintos sectores de la comuna.

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Estos cambios se realizarán principalmente en Avenida Grecia, Crescente Errázuriz, Dublé Almeyda, Campos de Deportes, Ramón Cruz Montt y Pedro de Valdivia.

Desde la organización hicieron un llamado a vecinos y automovilistas a planificar sus desplazamientos con anticipación y privilegiar vías alternativas mientras se desarrolle el evento.

El retiro de kits para los participantes se realizará este sábado 30 de mayo en la Municipalidad de Ñuñoa, donde los corredores podrán recibir sus números, poleras y materiales oficiales (AQUÍ).

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