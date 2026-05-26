Evalúan construir nuevo mall en Santiago: en esta comuna se ubicaría el centro comercial / Getty Images

Mallplaza, el brazo de centros comerciales de Grupo Falabella, estaría evaluando un nuevo proyecto comercial en el sector norte de Santiago, específicamente en Piedra Roja, zona ubicada en Chicureo, comuna de Colina .

La primera señal concreta quedó registrada en el Diario Oficial, donde la compañía inscribió cuatro marcas vinculadas al eventual desarrollo: Mallplaza Colina, Mallplaza Chicureo, Mallplaza Piedra Roja y Mallplaza Laguna Piedra Roja.

Según fuentes citadas por el Diario Financiero, la inscripción de marcas sería uno de los primeros pasos para analizar un posible centro comercial en la zona. La idea, de acuerdo con personas conocedoras del proceso, ha estado en evaluación durante años, pero el sostenido crecimiento habitacional del sector habría cambiado el escenario.

Así sería el nuevo centro comercial de Mallplaza

De todas formas, se trataría de una iniciativa todavía incipiente. La propuesta preliminar considera un centro comercial de menor escala, con hasta una tienda ancla y locales complementarios, lejos de los grandes formatos que Mallplaza opera en otras ciudades del país.

El eventual proyecto se enmarca en una estrategia de expansión más amplia. En marzo, la compañía anunció un plan de inversiones superior a los US$600 millones hacia 2028, con el objetivo de sumar 168 mil metros cuadrados de GLA y transformar centros comerciales estratégicos en Chile y Perú.

Según su última memoria, Mallplaza dispone en ambos países de un banco de terrenos no desarrollados de 618.200 metros cuadrados, de los cuales 453.200 metros cuadrados están reservados para futuros proyectos.

En ese contexto, Piedra Roja podría convertirse en una de las próximas zonas de crecimiento comercial de la empresa, aunque por ahora no existe una confirmación oficial sobre fechas, diseño final o inicio de obras.