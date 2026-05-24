;

VIDEOS. Colo Colo se lleva su primera victoria en el Claro Arena para consolidarse como puntero del fútbol chileno

Con un doblete de Javier Correa, los albos remontaron ante la UC, a la que le sacaron 10 puntos de ventaja en la tabla.

Carlos Madariaga

Colo Colo se lleva su primera victoria en el Claro Arena para consolidarse como puntero del fútbol chileno

Colo Colo se lleva su primera victoria en el Claro Arena para consolidarse como puntero del fútbol chileno / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Este domingo, Colo Colo hizo historia al ganar el primer clásico ante la UC disputado en el remozado Claro Arena en duelo válido por la fecha 13 de la Liga de Primera.

En medio de la euforia de los 18.516 fanáticos que llegaron a alentar al cuadro cruzado, el impulso les alcanzó para comenzar ganando rápidamente el compromiso.

Revisa también:

ADN

Esto luego de la primera gran subida de Juan Francisco Rossel, que ganó línea de fondo y forzó el error de Joaquín Sosa, que al despejar el balón, terminó rebotándole a Arturo Vidal, que anotó su segundo autogol consecutivo por el “Cacique”.

La UC mantuvo el impulso con un par de intentos, sin éxito, de Justo Giani, mientras que los albos recién pudieron propiciarse una chance clara con el disparo de media distacia de Sosa a los 28 minutos.

En medio, el partido se paralizó por minutos debido a la emergencia médica que afectó a un espectador en el Claro Arena, cuestión que pareció quitarle impulso a los locales.

Tras la reanudación, Colo Colo se acomodó mejor en el campo y tuvo una ráfaga ofensiva impecable por parte de Javier Correa, quien remontó el marcador en cuatro minutos: a los 41, con un fenomenal tiro cruzado; y a los 45, aprovechando un pase de Leandro Hernández.

Con la desventaja en el marcador, los cruzados buscaron retomar el control del juego con el ingreso de Zuqui y Zampedri.

El “Toro” tuvo un testazo al minuto 63 y, antes, Matías Palavecino dispuso de un peligroso remate de media distancia.

Sin embargo, con las modificaciones y el desgaste acumulado, la UC fue perdiendo profundidad, más allá de que los albos hayan cerrado el partido con 10 jugadores por expulsión de Tomás Alarcón.

Con el 2-1 final, Colo Colo llega a 30 puntos, sacándole 8 puntos de ventaja a su escolta, Huachipato. Además, ya está 10 unidades ariba de la UC y a 13 de la U de Chile, undécimo en la tabla.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad