Colo Colo se lleva su primera victoria en el Claro Arena para consolidarse como puntero del fútbol chileno / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Este domingo, Colo Colo hizo historia al ganar el primer clásico ante la UC disputado en el remozado Claro Arena en duelo válido por la fecha 13 de la Liga de Primera.

En medio de la euforia de los 18.516 fanáticos que llegaron a alentar al cuadro cruzado, el impulso les alcanzó para comenzar ganando rápidamente el compromiso.

Esto luego de la primera gran subida de Juan Francisco Rossel, que ganó línea de fondo y forzó el error de Joaquín Sosa, que al despejar el balón, terminó rebotándole a Arturo Vidal, que anotó su segundo autogol consecutivo por el “Cacique”.

⚪🔵💪 ¡#LOSCRUZADOS PEGARON PRIMERO EN SU CASA!



Gran jugada de Juan Francisco Rossel, que metió quinta y sacó un centro que #ColoColo no pudo despejar y terminó dando en Arturo Vidal para mandarla al fondo del arco en #ElClásico189.



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La UC mantuvo el impulso con un par de intentos, sin éxito, de Justo Giani, mientras que los albos recién pudieron propiciarse una chance clara con el disparo de media distacia de Sosa a los 28 minutos.

En medio, el partido se paralizó por minutos debido a la emergencia médica que afectó a un espectador en el Claro Arena, cuestión que pareció quitarle impulso a los locales.

Tras la reanudación, Colo Colo se acomodó mejor en el campo y tuvo una ráfaga ofensiva impecable por parte de Javier Correa, quien remontó el marcador en cuatro minutos: a los 41, con un fenomenal tiro cruzado; y a los 45, aprovechando un pase de Leandro Hernández.

⚪⚫🔥 ¡Cuatro minutos del terror en la casa de #LosCruzados!



Javier Correa apareció con un DOBLETE sobre el final de la primera etapa para remontar el marcador y decir que #ColoColo quiere ser el superlíder de #LaLigaDePrimeraMercadoLibre.



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Con la desventaja en el marcador, los cruzados buscaron retomar el control del juego con el ingreso de Zuqui y Zampedri.

El “Toro” tuvo un testazo al minuto 63 y, antes, Matías Palavecino dispuso de un peligroso remate de media distancia.

Sin embargo, con las modificaciones y el desgaste acumulado, la UC fue perdiendo profundidad, más allá de que los albos hayan cerrado el partido con 10 jugadores por expulsión de Tomás Alarcón.

Con el 2-1 final, Colo Colo llega a 30 puntos, sacándole 8 puntos de ventaja a su escolta, Huachipato. Además, ya está 10 unidades ariba de la UC y a 13 de la U de Chile, undécimo en la tabla.