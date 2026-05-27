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Con reuniones claves: los avances en Colo Colo para definir el futuro de Fernando Ortiz

La dirigencia del “Cacique” dio un nuevo paso hacia la renovación del técnico argentino.

Daniel Ramírez

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

En paralelo al buen presente deportivo que vive Colo Colo en el Campeonato Nacional, donde se mantiene como líder exclusivo con 30 puntos, la dirigencia alba sigue avanzando hacia la renovación del entrenador, Fernando Ortiz.

El contrato que tiene el técnico argentino en el “Cacique” vence en diciembre de este año. Por lo mismo, el club revisará la situación contractual del DT una vez que concluya la primera rueda del torneo.

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ADN

Según información de ADN Deportes, la gerencia deportiva de Colo Colo ve con muy buenos ojos extender el vínculo de Ortiz por una temporada más, a raíz del buen presente que vive el equipo y la proyección de los jugadores jóvenes en el primer equipo.

En ese contexto, Gastón González, representante de Fernando Ortiz, sostuvo reuniones con personeros de Colo Colo durante dos días. Así las cosas, la renovación del estratega parece ir bien encaminada de cara al cierre del primer semestre.

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