“No me tocas los míos, yo no toco los tuyos”: FNE denuncia colusión entre operadores de vales de alimentación y vestuario

Un duro e histórico golpe a las malas prácticas corporativas propinó la institucionalidad económica del país. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento formal por el delito de colusión en contra de las empresas Pluxee Chile S.A. (firma que hasta el año 2024 operó en el mercado nacional bajo la marca Sodexo) y Edenred Chile S.A., sumando además en la acusación a cuatro ex altos ejecutivos de ambas compañías.

De acuerdo con el documento de la fiscalía, las dos gigantes del rubro celebraron y ejecutaron de forma continua un acuerdo secreto de asignación de zonas y cuotas de mercado, el cual congeló la competencia en los servicios de intermediación y administración de beneficios de alimentación y vestuario a lo largo de todo el territorio nacional, extendiéndose el ilícito al menos entre marzo de 2013 y octubre de 2021.

Las multas solicitadas y el uso de la Delación Compensada

La acusación de la FNE detalla que durante un periodo mínimo de nueve años, las firmas acusadas renunciaron activamente a competir en procesos de contratación —tanto públicos como privados— con el objetivo explícito de que cada una mantuviera cautiva a su respectiva cartera de clientes. El cartel incorporaba sofisticados mecanismos de compensación cruzada para aquellos casos en que alguna de las cuentas llegara a perderse.

Ante la gravedad del atentado contra el mercado, el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, solicitó al TDLC la aplicación de las siguientes sanciones:

Pluxee Chile S.A.: Se exige una multa histórica de 41.744 Unidades Tributarias Anuales (UTA) , lo que equivale en la conversión financiera a US$ 39,6 millones .

Se exige una multa histórica de , lo que equivale en la conversión financiera a . Ex gerente general de Pluxee: La FNE solicitó una sanción individualizada de 110 UTA , monto que supera los US$ 104 mil .

La FNE solicitó una sanción individualizada de , monto que supera los . Edenred Chile S.A. y tres ejecutivos: El organismo regulador pidió al tribunal eximirlos completamente de la aplicación de multas y declarar la exención de su responsabilidad penal. Esto, debido a que la compañía y sus colaboradores cumplieron estrictamente con los requisitos legales para acceder a los beneficios del programa de delación compensada, rompiendo el pacto de silencio para aportar las pruebas que desarticularon el cartel.

Grunberg argumentó la relevancia de la causa señalando que las firmas abusaron de un mercado altamente concentrado, donde en conjunto mantenían una participación superior al 80% y con nulas condiciones para la entrada de nuevos competidores: “La acusación que hemos presentado busca sancionar la conducta de las empresas y sus ejecutivos, que afectó la cobertura en condiciones competitivas de necesidades básicas como la alimentación de trabajadores y estudiantes”, sentenció.

“Desayuno con primos”: La trastienda oculta de Telegram y celulares prepago

La recopilación de la evidencia científica del caso incluyó el acceso a extensos registros de comunicaciones cruzadas y la ejecución de allanamientos judiciales en los domicilios particulares de los ejecutivos involucrados. Los antecedentes arrojaron que el cartel nació a comienzos de 2013, luego de que Sodexo perdiera un gran contrato a manos de Edenred tras presentar esta última una oferta más atractiva. Dicha pérdida motivó reuniones reservadas de negociación entre las cúpulas de las firmas para frenar la competencia.

Para evitar dejar huellas documentales o digitales que alertaran a los fiscalizadores, los ejecutivos estructuraron una red de comunicación clandestina mediante el uso exclusivo de teléfonos celulares de prepago, cuentas de correo electrónico personales y aplicaciones de mensajería encriptada como Telegram. Incluso, debido a que ambas corporaciones tienen en común el pertenecer a matrices de capitales franceses, las citas de coordinación eran agendadas en sus calendarios bajo los nombres en clave de “Desayuno con primos CL” o “Reunión con los primos”.

El acuerdo operaba bajo una lógica criminal transparente y coordinada: si un cliente privado o un organismo del Estado a través del sistema de ChileCompra (Convenio Marco) llamaba a una licitación, las empresas coordinaban previamente sus precios y las condiciones de contratación. La firma competidora presentaba intencionalmente ofertas desfavorables para beneficiar a la empresa que ya tenía el cliente (incumbente), se abstenía de participar o retiraba propuestas a última hora. Si la coordinación fallaba y una cuenta cambiaba de manos, el esquema activaba compensaciones asegurando que la empresa afectada se adjudicara otro contrato similar en el corto plazo.

La impunidad del cartel quedó retratada en la declaración de uno de los propios ejecutivos procesados ante la FNE, quien sinceró la máxima del negocio: “No me tocas los míos, yo no toco los tuyos y así vivimos mejor”.

Declaración de Edenred

Desde la empresa señalan que en 2021 se enteraron de la investigación de la FNE asegurando que “a partir de ese momento, Edenred Chile encargó una auditoría externa integral para determinar si se había cometido alguna conducta ilícita y/o si se habían vulnerado las políticas de cumplimiento de la compañía. La auditoría confirmó que se había producido una conducta contraria a las políticas de la empresa, pero que esta ya había cesado”.

También afirmaron en un comunicdo de prensa que se “inició un profundo proceso de revisión interna para fortalecer sus políticas de cumplimiento, protocolos internos” y que “tras identificar antecedentes adicionales durante el proceso de revisión interna, Edenred Chile solicitó voluntariamente acogerse al mecanismo de delación compensada en junio de 2023″.