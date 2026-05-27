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Leche y un sándwich por más de $8 mil: destapan presunto fraude en Junaeb por más de $14 mil millones

Una auditoría interna reveló pagos por colaciones que nunca llegaron a estudiantes vulnerables de O’Higgins.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO

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Más de $8 mil por una taza de leche y un sándwich que, según una auditoría interna de Junaeb, nunca llegaron a los estudiantes.

Ese es el centro de la investigación que destapó un presunto fraude por más de $14 mil millones en la entrega de onces escolares para alumnos vulnerables de la región de O’Higgins.

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De acuerdo con los antecedentes dados a conocer por el reportaje de T13, la irregularidad se originó en una licitación adjudicada en 2019 a la empresa Servicios Tecnológicos Coordenadas (SOSER), encargada de entregar colaciones en establecimientos educacionales de la zona.

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La investigación interna de Junaeb concluyó que gran parte de las raciones pagadas jamás fueron distribuidas a los estudiantes. Según explicó el director nacional del organismo, Fernando Peña, se detectaron “onces adjudicadas sin ninguna prestación a cambio”.

Entre las colaciones cuestionadas figuraban preparaciones simples como leche con sándwich o avena con fruta y té, cuyo valor terminó superando los $8 mil por ración hacia 2023, cifra que la actual administración calificó como completamente fuera de mercado.

Los antecedentes muestran que durante 2019 se proyectaron más de un millón de onces, pero solo se habrían entregado cerca de 579 mil, generando un déficit cercano al 43%, mientras los pagos continuaron realizándose.

Otro de los focos bajo sospecha apunta al exjefe jurídico de Junaeb, Alejandro Layseca, quien autorizó modificaciones al contrato que aumentaron el pago fijo a la empresa desde un 40% a un 60%.

Actualmente, Layseca trabaja como asesor legal de SOSER, aunque descartó cualquier conflicto de interés y negó haber recibido beneficios durante su paso por el servicio público.

El caso ya es investigado por la Fiscalía, la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado, mientras el Gobierno anunció que perseguirá eventuales responsabilidades administrativas y penales.

En paralelo, Junaeb informó que ampliará las auditorías a otros contratos para descartar que este mecanismo se haya repetido en nuevas licitaciones.

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