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“Un caso repentino y grave de ELA”: confirman la muerte de Pierre Deny, actor de la serie de Netflix “Emily en Paris”

El intérprete francés, recordado por la ficción del gigante del streaming, falleció tras complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica.

Javier Méndez

“Un caso repentino y grave de ELA”: confirman la muerte de Pierre Deny, actor de la serie de Netflix “Emily en Paris”

El actor francés Pierre Deny murió a los 69 años, según confirmó su familia a la agencia AFP.

De acuerdo con el comunicado difundido por medios franceses, el intérprete falleció el lunes tras una SLA fulgurante, nombre con que en Francia también se conoce a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

“Es con profunda emoción que anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny, que ocurrió este lunes tras un caso repentino y grave de ELA”, se lee en el comunicado redactado por sus hijas.

Fuera de Francia, Deny era especialmente reconocido por su aparición en las temporadas 3 y 4 de Emily en Paris, donde interpretó a Louis de Léon, el director ejecutivo de la firma ficticia JVMA y padre de Nicolas, personaje ligado a la trama de Mindy.

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Naturalmente, su carrera fue mucho más amplia. apareció en más de 100 películas y muchos proyectos en la ‘pantalla chica’.

Los medios locales destacaron que fue un rostro habitual de la televisión de ese país, con trabajos en series como Julie Lescaut, Une femme d’honneur, L’Instit, Camping Paradis y Braquo.

La ELA es una enfermedad neurológica degenerativa que destruye gradualmente las neuronas responsables del movimiento voluntario. A medida que avanza, los pacientes pierden la capacidad de caminar, hablar, comer e incluso respirar de forma autónoma, hasta llegar a una parálisis total. No tiene cura.

El caso más reciente que puso a la enfermedad en el centro de la conversación pública fue el del actor Eric Dane, conocido por sus papeles en Grey’s Anatomy y Euphoria, quien falleció a inicios de este año tras su batalla contra la ELA a los 53 años.

La muerte de Deny se conoce justo cuando Emily en Paris comenzó el rodaje de su sexta y última temporada, un cierre ya anunciado por el equipo de la serie en los últimos días.

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Eric Fougere - Corbis

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