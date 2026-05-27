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Sujetos simulan ser carabineros y atacan a joven en robo en La Granja: “La manosearon, decían que la secuestrarían”

Momentos de terror vivió una joven de 18 años en la comuna de La Granja, luego de que una banda de delincuentes armados ingresara violentamente a su vivienda simulando ser funcionarios de Carabineros.

El hecho ocurrió durante la mañana en un domicilio ubicado en calle Isla Adelaida, cuando al menos cuatro sujetos llegaron en un vehículo blanco vistiendo ropa similar a la utilizada por policías.

La víctima se encontraba sola al interior de la casa, mientras sus padres habían salido previamente para abrir el almacén familiar.

Según el relato de la madre de la joven, los antisociales golpearon violentamente la puerta y luego la derribaron para ingresar al inmueble bajo la modalidad de “turbazo”. Al escuchar los ruidos, la joven se escondió en su dormitorio, pero los delincuentes lograron entrar y comenzaron a revisar toda la vivienda.

“Entraron, dieron vuelta todo y pedían mercadería, cigarros, joyas”, relató la mujer, quien aseguró además que su hija fue amenazada por los sujetos.

De acuerdo con su testimonio, los delincuentes incluso intimidaron a la joven con secuestrarla. “La manosearon, le dijeron te vamos a secuestrar”.

La banda logró sustraer diversas especies desde el domicilio, entre ellas joyas, dinero en efectivo, carteras y un computador, antes de escapar del lugar.

La Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias para identificar y capturar a los responsables del asalto. Entre las primeras pericias se busca determinar si los delincuentes utilizaron elementos reales o falsificados para aparentar ser funcionarios policiales.