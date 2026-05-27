;

Conocida tienda de alimentos confirma cierre en Chile: ya iniciaron el remate final con importantes descuentos

“Después de mucho esfuerzo y cariño, llegó el momento de cerrar nuestro local físico”, informaron esta semana.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial.

Recientemente se confirmó el cierre de otro local comercial en Chile. Esta vez, se trata de un espacio dedicado a la alimentación.

A través de las redes sociales se anunció el fin de Emporio Granel, una porpuesta de “productos naturales, a granel y con amor” que se instaló en la ciudad de Temuco.

“Después de mucho esfuerzo y cariño, llegó el momento de cerrar nuestro local físico de Emporio Granel… pero, esto NO es un adiós”, se lee en un post.

Pese a que continuará con la venta online, ya comenzó el remate total. “Aprovecha descuentos únicos”, invitaron a sus más de 15 mil seguidores.

Revisa también:

ADN

En el recinto se pueden encontrar legumbres varias, frutos secos, snacks saludables e incluso tablas para picotear.

“Es el momento perfecto para abastecerte, apoyar nuestro emprendimiento y aprovechar precios que no volverán”, aseguraron. “Todo debe salir... hasta agotar stock”, sumaron.

Por ahora, el espacio está abierto de lunes a sábado de 10:00 a 12:30 horas y de 13:30 a 20:00 horas. La dirección exacta es Avenida Martín Lutero 02184 local 104, Temuco y el número de contacto, para consultar por productos y valores, es +56 9 6788 9912.

Por lo demás, en otra publicación lanzaron una oferta para los emprendedores: comprar el local funcionando o desembolsar un dinero por todo el mobiliario a un muy bajo costo. “Una excelente oportunidad para invertir, emprender o equipar tu negocio”, afirmaron.

La gracia de la primera opción es que los permisos están al día, cuenta con una clientela activa y el negocio estaría listo para continuar operando sin interrupciones.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad