Conocida tienda de alimentos confirma cierre en Chile: ya iniciaron el remate final con importantes descuentos

Recientemente se confirmó el cierre de otro local comercial en Chile. Esta vez, se trata de un espacio dedicado a la alimentación.

A través de las redes sociales se anunció el fin de Emporio Granel, una porpuesta de “productos naturales, a granel y con amor” que se instaló en la ciudad de Temuco.

“Después de mucho esfuerzo y cariño, llegó el momento de cerrar nuestro local físico de Emporio Granel… pero, esto NO es un adiós”, se lee en un post.

Pese a que continuará con la venta online, ya comenzó el remate total. “Aprovecha descuentos únicos”, invitaron a sus más de 15 mil seguidores.

En el recinto se pueden encontrar legumbres varias, frutos secos, snacks saludables e incluso tablas para picotear.

“Es el momento perfecto para abastecerte, apoyar nuestro emprendimiento y aprovechar precios que no volverán”, aseguraron. “Todo debe salir... hasta agotar stock”, sumaron.

Por ahora, el espacio está abierto de lunes a sábado de 10:00 a 12:30 horas y de 13:30 a 20:00 horas. La dirección exacta es Avenida Martín Lutero 02184 local 104, Temuco y el número de contacto, para consultar por productos y valores, es +56 9 6788 9912.

Por lo demás, en otra publicación lanzaron una oferta para los emprendedores: comprar el local funcionando o desembolsar un dinero por todo el mobiliario a un muy bajo costo. “Una excelente oportunidad para invertir, emprender o equipar tu negocio”, afirmaron.

La gracia de la primera opción es que los permisos están al día, cuenta con una clientela activa y el negocio estaría listo para continuar operando sin interrupciones.