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Amor prohibido entre dos hombres y fútbol: así será la nueva teleserie vertical de Canal 13

La mininovela aprovechará el mes del Orgullo para presentar por primera vez una historia LGBT.

Javiera Rivera

Canal 13

Canal 13

En pleno mes del Orgullo, Canal 13 estrenará “Un corazón como el tuyo”, su primera teleserie vertical centrada en una historia de amor entre dos hombres dentro del mundo del fútbol.

La producción llegará en junio a 13Go y redes sociales del canal, y estará protagonizada por Lucas Maffei y Nicolás Zambrano.

La trama seguirá a Emerson Marcotti, una joven estrella del fútbol que debe someterse a un trasplante de corazón tras sufrir una grave descompensación.

Luego de la operación, conocerá a Lucas Peña, ex pareja del joven que donó el órgano que ahora le salvó la vida.

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A partir de ahí, ambos comenzarán a desarrollar una conexión que pondrá en conflicto al protagonista con su entorno y con las expectativas que existen sobre él dentro de un ambiente marcado por el machismo.

“Esto va a dar de qué hablar”, adelantó Lucas Maffei sobre la teleserie, que buscará instalar conversaciones sobre diversidad y amor dentro del fútbol.

La apuesta se suma al fenómeno de las mininovelas verticales del 13, formato que ya supera los 150 millones de reproducciones en plataformas digitales.

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