;

Intentó defender su hogar: adulta mayor es asesinada por encapuchados durante asalto a su casa en Coronel

Un grupo de sujetos armados ingresó a la vivienda de la víctima, provocando un desenlace fatal.

Nelson Quiroz

Vicente Quiñones

Agencian Uno REFERENCIAL

Agencian Uno REFERENCIAL

Un grave hecho de violencia conmociona a la región del Biobío, luego de que una adulta mayor fuera asesinada tras intentar defender su vivienda durante un violento asalto ocurrido en su domicilio.

De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por la Fiscalía, un grupo indeterminado de sujetos habría ingresado al inmueble ubicado en Coronel durante la noche, actuando encapuchados y vestidos de negro, y portando armas blancas.

En el ataque, los individuos agredieron primero al cuidador del recinto para luego ingresar al interior del domicilio, donde se encontraba la víctima junto a su pareja.

Revisa también

ADN

El fiscal regional José Ortiz señaló que la situación derivó en un desenlace fatal. “Se habla de que llegaron un número indeterminado de sujetos, vestidos de negro y encapuchados, quienes con armas blancas procedieron a atacar al cuidador del recinto y posteriormente ingresaron al domicilio, donde resultó una persona fallecida y otra lesionada”, indicó.

La investigación estará a cargo de la unidad ECOH de la Fiscalía, en conjunto con la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, quienes llevarán adelante las pericias necesarias para establecer cómo ocurrieron los hechos.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad