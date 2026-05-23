Intentó defender su hogar: adulta mayor es asesinada por encapuchados durante asalto a su casa en Coronel

Un grave hecho de violencia conmociona a la región del Biobío, luego de que una adulta mayor fuera asesinada tras intentar defender su vivienda durante un violento asalto ocurrido en su domicilio.

De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por la Fiscalía, un grupo indeterminado de sujetos habría ingresado al inmueble ubicado en Coronel durante la noche, actuando encapuchados y vestidos de negro, y portando armas blancas.

En el ataque, los individuos agredieron primero al cuidador del recinto para luego ingresar al interior del domicilio, donde se encontraba la víctima junto a su pareja.

El fiscal regional José Ortiz señaló que la situación derivó en un desenlace fatal. “Se habla de que llegaron un número indeterminado de sujetos, vestidos de negro y encapuchados, quienes con armas blancas procedieron a atacar al cuidador del recinto y posteriormente ingresaron al domicilio, donde resultó una persona fallecida y otra lesionada”, indicó.

La investigación estará a cargo de la unidad ECOH de la Fiscalía, en conjunto con la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, quienes llevarán adelante las pericias necesarias para establecer cómo ocurrieron los hechos.