¿Vuelve la lluvia a Santiago? Experto revela día clave en que regresarán las precipitaciones a la RM
“Vamos a ir viendo cómo se van a ir sucediendo los sistemas frontales”, señaló el periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda.
El mes de mayo está por llegar a su fin y, hasta ahora, han sido pocas las instancias en las que han caído precipitaciones en la región Metropolitana.
De hecho, durante esta semana se han registrado temperaturas en torno a los 25°C en distintos sectores de Santiago.
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Sin embargo, dicha condición podría cambiar radicalmente en los próximos días. De hecho, especialistas ya han advertido cuándo los capitalinos deberán sacar nuevamente los paraguas ya que volverán las lluvias a la región Metropolitana.
¿Cuándo vuelve la lluvia a la región Metropolitana?
El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su reporte del tiempo para los próximos días y detalló que hay probabilidad de que vuelvan las lluvias en Santiago.
Según señaló el comunicador, podría llover “en la segunda mitad de la próxima semana o hacia el próximo fin de semana”. De tal forma, las lluvias se podrían hacer presentes en la capital entre el próximo miércoles o durante el primer fin de semana de junio.
En esa misma línea, el especialista en meteorología advirtió que “vamos a ir viendo cómo se van a ir sucediendo los sistemas frontales al menos en el sur”.
“Van a ir pasando poco a poco la próxima semana y a ver si algo nos toca en la zona central para limpiar el aire y para que junio ponga las lluvias que mayo nos negó“, agregó Sepúlveda.
Por su parte, el portal YR, perteneciente al Instituto Meteorológico de Noruega y la NRK, señala que las precipitaciones podrían llegar a la capital el miércoles 3 de junio y serían de carácter débil. De hecho, el pronóstico apunta a que el agua caída alcanzaría apenas los 0,8 milímetros en comunas del Gran Santiago.
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