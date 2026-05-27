¿Vuelve la lluvia a Santiago? Experto revela día clave en que regresarán las precipitaciones a la RM

El mes de mayo está por llegar a su fin y, hasta ahora, han sido pocas las instancias en las que han caído precipitaciones en la región Metropolitana.

De hecho, durante esta semana se han registrado temperaturas en torno a los 25°C en distintos sectores de Santiago.

Sin embargo, dicha condición podría cambiar radicalmente en los próximos días. De hecho, especialistas ya han advertido cuándo los capitalinos deberán sacar nuevamente los paraguas ya que volverán las lluvias a la región Metropolitana.

¿Cuándo vuelve la lluvia a la región Metropolitana?

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su reporte del tiempo para los próximos días y detalló que hay probabilidad de que vuelvan las lluvias en Santiago.

Según señaló el comunicador, podría llover “en la segunda mitad de la próxima semana o hacia el próximo fin de semana”. De tal forma, las lluvias se podrían hacer presentes en la capital entre el próximo miércoles o durante el primer fin de semana de junio.

En esa misma línea, el especialista en meteorología advirtió que “vamos a ir viendo cómo se van a ir sucediendo los sistemas frontales al menos en el sur”.

“Van a ir pasando poco a poco la próxima semana y a ver si algo nos toca en la zona central para limpiar el aire y para que junio ponga las lluvias que mayo nos negó“, agregó Sepúlveda.

Por su parte, el portal YR, perteneciente al Instituto Meteorológico de Noruega y la NRK, señala que las precipitaciones podrían llegar a la capital el miércoles 3 de junio y serían de carácter débil. De hecho, el pronóstico apunta a que el agua caída alcanzaría apenas los 0,8 milímetros en comunas del Gran Santiago.