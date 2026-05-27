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¿Nuevo romance? Karol Lucero rompe el silencio tras ser vinculado a misteriosa mujer en la playa

Tras ser visto con una productora de eventos en la playa, el exanimador aclaró las especulaciones.

Javiera Rivera

¿Nuevo romance? Karol Lucero rompe el silencio tras ser vinculado a misteriosa mujer en la playa

Un desayuno, un traslado al hotel y una jornada laboral en la playa bastaron para que las redes sociales comenzaran a especular sobre un supuesto nuevo romance de Karol Lucero.

El comunicador decidió enfrentar directamente los rumores y aclaró cuál es realmente su situación sentimental tras su quiebre con Fran Virgilio.

La situación fue comentada en el programa Plan Perfecto, donde revelaron que el comunicador habría sido visto compartiendo durante un fin de semana en la playa con una productora de eventos.

“No estoy saliendo con nadie”

Ante la repercusión, Karol Lucero utilizó sus historias de Instagram para desmentir cualquier vínculo amoroso y cuestionar cómo se interpretaron algunas imágenes y encuentros.

“No estoy saliendo, conociendo ni en ninguna conquista amorosa”, afirmó tajantemente.

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El exanimador explicó que trabaja junto a la mujer en eventos realizados en Viña del Mar y Antofagasta, asegurando que el supuesto “romance” surgió solo porque ambos compartieron algunas actividades durante el viaje.

“Piensan que hay química porque tomamos desayuno juntos o porque la llevé al hotel donde estábamos alojando”, señaló.

Incluso, reclamó que cualquier acción podría haber generado comentarios. “Si no la hubiese llevado, el cahuín sería de mi mala voluntad de no querer llevarla. Íbamos al mismo lugar, tarde después del evento”, agregó.

Karol Lucero también ironizó con otros episodios que, según dijo, fueron malinterpretados. “También dirán que fuimos al cine, así como lo hice con Jenny cuando vimos Michael Jackson, entonces también romance con otra”, comentó.

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