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“Era él o yo”: mujer apuñala a su pareja en medio de una discusión y se da a la fuga en Colina

La joven permanece prófuga tras el ataque que terminó con la muerte de la víctima, un hombre de 38 años.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

“Era él o yo”: mujer apuñala a su pareja en medio de una discusión y se da a la fuga en Colina

“Era él o yo”: mujer apuñala a su pareja en medio de una discusión y se da a la fuga en Colina

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La Brigada de Homicidios de la PDI investiga el homicidio de un hombre de 38 años que murió tras ser apuñalado por su pareja en la comuna de Colina, región Metropolitana.

Según información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 20:00 horas de este martes al interior del departamento que ambos compartían, ubicado en calle Lo Seco.

En el lugar se habría producido una discusión que terminó cuando la pareja de la víctima, una mujer de 27 años, tomó un cuchillo y atacó al hombre. Posteriormente, la joven salió a pedir ayuda.

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“Era él o yo”

Personal municipal llegó al inmueble, instancia en la que la mujer habría confesado que “era él o yo”. Tras ello, se dio a la fuga.

La víctima fue trasladada inicialmente hasta un SAPU del sector y posteriormente derivada a la Clínica Dávila, en la comuna de Recoleta, donde falleció durante la madrugada.

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias para dar con el paradero de la joven y esclarecer la dinámica de los hechos.

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