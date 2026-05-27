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Banco de Chile conmemora los 100 años de su Casa Matriz con exclusivo sello postal: así puedes conseguirlo

La pieza filatélica tendrá una edición limitada de 30 mil ejemplares inspirados en el histórico edificio de Ahumada 251.

Javiera Rivera

Banco de Chile

Banco de Chile / ANDRES VARGAS

Banco de Chile lanzó un exclusivo sello postal para celebrar los 100 años de su histórica Casa Matriz, uno de los edificios más emblemáticos del centro de Santiago y símbolo de la arquitectura bancaria del país.

La iniciativa fue desarrollada junto a CorreosChile y contempla una edición especial de 30 mil ejemplares, impresos por la Casa de Moneda de Chile.

El sello conmemorativo muestra una ilustración original realizada por Mario Rojas Tojerrón, conservador de arte e investigador patrimonial, inspirada en un plano arquitectónico del edificio ubicado en Ahumada 251, inaugurado en 1926 y diseñado por el arquitecto austríaco Alberto Siegel Lübbe.

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Desde Banco de Chile destacaron que la pieza busca relevar el valor patrimonial, arquitectónico e histórico de la Casa Matriz, mientras que CorreosChile señaló que también busca poner en valor la identidad y memoria del centro de Santiago.

¿Cómo conseguir uno de los 30 mil ejemplares?

Cada sello tendrá un valor de $1.000 y ya se encuentra disponible desde este 27 de mayo a través de la tienda online de CorreosChile (AQUÍ).

Además, en el marco del Día de los Patrimonios, la Casa Matriz abrirá sus puertas este 30 y 31 de mayo para realizar recorridos inmersivos por la historia del banco y la arquitectura del edificio.

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